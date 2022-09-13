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Vodafone разрабатывает технологию точного позиционирования для IoT-устройств

НовостиТехнологии

Компания Vodafone подписала с Topcon Positioning Group соглашение о разработке новой системы точного позиционирования для массового рынка, которая будет определять местонахождение устройств, машин и транспортных средств категории IoT.

Новая технология позволит производителю определять местонахождение указанных устройств с большей точностью, чем даёт использование только отдельных глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS).

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Работу транспортных средств, скутеров и роботов-газонокосилок можно будет надёжно контролировать в режиме реального времени с точностью до нескольких сантиметров в случае, если они будут подключены к глобальной сети IoT от Vodafone и будут использовать технологию компании Topcon, которая корретирует неточности сигналов навигационного спутника.

Точность местоположения улучшена с нескольких метров до нескольких сантиметров благодаря плотной европейской сети Topcon, состоящей из тысяч опорных станций GNSS.

Директор компании Vodafone по развитию платформ для бизнеса и решений Джастин Шилдз отметил: «На фоне непрерывного развития новых технологий – таких как самоходные автомобили и подключённое оборудование – компания Vodafone обеспечивает важные соединения для поддержки этих новых услуг с большей точностью, большей безопасностью и в больших масштабах. Наши клиенты хотят отслеживать свои устройства с большей точностью, и сотрудничество с Topcon дополняет наши существующие решения для отслеживания активов и телематические решения для флота».

Компании Vodafone и Topcon договорились о предоставлении клиентам возможности принять участие в тестировании. Vodafone приглашает избранных клиентов уже с этого месяца присоединиться к пилотным мероприятиям в Германии, Испании и Великобритании.

В компании стремятся проверить работу этой услуги, которая будет называться Vodafone GNSS Corrections, используя широкий спектр устройств, подключённых к глобальной сети IoT Vodafone – одной из крупнейших сетей с более чем 150 миллионами соединений, и своей панъевропейской сети, охватывающей 12 стран.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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