В феврале крупнейший российский оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ» в рамках реализации новой стратегии развития предложил беспрецедентные условия доступа к высокоскоростному спутниковому интернету: оператор ввел линейку новых безлимитных тарифов на услугу «Спутниковый интернет», а стоимость комплекта оборудования, необходимого для ее подключения, снизилась более чем в 2 раза. Новое предложение призвано стимулировать дальнейшее развитие рынка спутникового интернета в России.

«Триколор ТВ» продолжает реализацию новой стратегии — трансформацию в оператора цифрового образа жизни. Важным направлением работы является повышение доступности высокоскоростного спутникового интернета для россиян. В феврале «Триколор ТВ» совместно с Eutelsat Networks предложил новые условия доступа к услуге «Спутниковый интернет»: обновлена линейка безлимитных тарифов, а также в 2 раза сократилась стоимость комплекта приёмного оборудования.

С февраля абонентам-физическим лицам при подключении к тарифным планам «Интернет безлимитный 20» и «Интернет безлимитный 40» доступно оборудование по специальной цене — 14 990 руб. С момента запуска услуги «Спутниковый интернет» в 2016 году стоимость комплекта приёмного оборудования снизилась в 2,5 раза. Таким образом, новое предложение способствует решению главного вопроса, замедляющего скорость развития рынка спутникового интернета в России, — высокого порога входа для абонентов.

При подключении тарифного плана «Интернет безлимитный 20» абоненту предоставляется двусторонний доступ в сеть Интернет с ограничением максимальной скорости приема/передачи данных до 20/5 Мбит/с, при подключении тарифного плана «Интернет безлимитный 40» — до 40/10 Мбит/с. Ежемесячная плата по тарифам «Интернет безлимитный 20» и «Интернет безлимитный 40» составляет 2 990 руб. и 4 990 руб. соответственно.

«Всего за 1,5 года нам удалось охватить уже 7% рынка спутникового интернета в России. Нашей главной задачей является предоставление доступа к качественным цифровым услугам и развлечениям на территории всей нашей большой страны. Учитывая неравномерный уровень проникновения интернета, а также географические и климатические особенности, развитие спутникового интернета — актуальный для России вопрос. До недавнего времени главными стоп-факторами были высокий порог входа и отсутствие безлимитных тарифов. Однако мы вместе с партнерами — компанией Eutelsat Networks — смогли устранить эти преграды. Уверены, наше новое предложение стимулирует дальнейшее развитие рынка спутникового интернета и позволит россиянам, проживающим вне зон покрытия оптоволоконных, а также 3G- и 4G-сетей, получить надежный доступ к интернету на высоких скоростях», — говорит генеральный директор Алексей Холодов.

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