Понедельник, 12 сентября, 2022

Спутниковый интернет Starlink появится на 30 украинских судах

НовостиСпутниковая связь

Министерство инфраструктуры Украины передало терминалы Starlink Украинскому Дунайскому пароходству (УДП).

До конца года спутниковая интернет-связь будет доступна на 30 судах. Как отмечает генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко, в первую очередь Starlink поможет в работе системы-диспетчеризации флота, запущенной еще в июле.

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«Система может в режиме реального времени отслеживать местонахождение судна и собирать комплекс данных (скорость, расход топлива двигателя и т.д.). В настоящее время комплексная система уже установлена ​​на 12 буксирах типа «Рига/Иваново» (для сравнения, стандартизации и калибровки). Следующий этап – самоходный флот (в этом месяце заказываем оборудование) и портовые буксиры. Спутниковый интернет – это гарантия стабильной работы комплекса онлайн-диспетчеризации и видеонаблюдения, не зависимо от наличия покрытия мобильных операторов связи, — отмечает Дмитрий Москаленко.

В течение сентября первые Starlink, а также система камер видеонаблюдения будут установлены на тестовом буксире.

Ранее провайдер Starlink представил интернет-антенну для водных транспортных средств.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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