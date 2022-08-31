На круизных лайнерах Royal Caribbean появится спутниковый интернет Starlink

Компания станет одним из первых клиентов морского сервиса Starlink.

О запуске спутникового интернета Starlink на морских судах было объявлено в прошлом месяце. Royal Caribbean Cruise Lines первой объявила, что добавит эту услугу ко всему своему флоту после того, как лоцманская служба на одном из ее кораблей получила восторженные отзывы.

Нынешние варианты спутниковой связи в море не очень хороши: они дорогие и медленные, поскольку в течение последних нескольких десятилетий они пользовались рынком с небольшой конкуренцией или инновациями.

Покрытие Starlink Maritime пока ограничено прибрежными водами, но скорость намного лучше предложений существующих провайдеров. Услуга обойдется компаниям примерно в 5 тысяч долларов в месяц и потребует как минимум 10 тысяч долларов авансового платежа за оборудование для специальных терминалов.

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Группировка спутников Starlink пока не работает посреди океана, однако планируется предоставить эту возможность в северном полушарии к концу года и в южном полушарии в начале 2023 года.

Терминалы будут обустроены на всех судах флотов Royal Caribbean International, Celebrity Cruises и Silversea Cruises в конце первого квартала 2023 года.

Ранее мы сообщали, что в Starlink произошел глобальный сбой.