ПОДЕЛИТЬСЯ

Компания LG включит функцию искусственного интеллекта (AI) в линейку моделей смарт-телевизоров 2018 года выпуска, что позволит потребителям превращать их в интеллектуальные домашние хабы.

Компания LG укомплектует линейку новых телевизоров LG OLED и LG Super UHD усовершенствованным процессоров обработки изображений, а также включит в них поддержку технологии ThinQ AI.

Технология ThinQ позволит владельцам телевизоров говорить в микрофон, установленный в пульте дистанционного управления, задействовав, таким образом, функцию голосового помощника. Данная технология также даст пользователям возможность доступа к управлению другими интеллектуальными бытовыми продуктами – таким, как роботизированные пылесосы, кондиционеры, очистители воздуха, интеллектуальные системы освещения, смарт-колонки и прочие подключаемые устройства.

Последний процессор LG – α (Alpha) 9 – также будет устанавливаться в модели телевизоров новой линейки, которые будут представлены на выставке потребительской электроники. Данное мероприятие пройдёт в Лас-Вегасе на следующей неделе.

«Известная своими инновационными решениями для ТВ-индустрии компания LG рада представить технологию LG ThinQ и процессор α (Alpha) 9, которые позволят обеспечить картинку непревзойдённого качества», – говорит глава отдела маркетинга продуктов в LG Electronics USA Тим Алеси. – Компания LG специализируется на внедрении новейших технологий, позволяющих улучшить качество жизни пользователей и обеспечивающих максимальный уровень удобства в пользовании. В 2018 году наш «лучший телевизор всех времён и народов» станет ещё лучшим».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

Openbox AS4
Openbox AS4
Openbox AS4
ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияИзраильская компания Spacecom расширяет спутниковый контракт с Непалом
Следующая публикацияALi включит в свои чипсеты поддержку технологии Advanced HDR от Techicolor
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА