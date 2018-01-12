Компания LG включит функцию искусственного интеллекта (AI) в линейку моделей смарт-телевизоров 2018 года выпуска, что позволит потребителям превращать их в интеллектуальные домашние хабы.

Компания LG укомплектует линейку новых телевизоров LG OLED и LG Super UHD усовершенствованным процессоров обработки изображений, а также включит в них поддержку технологии ThinQ AI.

Технология ThinQ позволит владельцам телевизоров говорить в микрофон, установленный в пульте дистанционного управления, задействовав, таким образом, функцию голосового помощника. Данная технология также даст пользователям возможность доступа к управлению другими интеллектуальными бытовыми продуктами – таким, как роботизированные пылесосы, кондиционеры, очистители воздуха, интеллектуальные системы освещения, смарт-колонки и прочие подключаемые устройства.

Последний процессор LG – α (Alpha) 9 – также будет устанавливаться в модели телевизоров новой линейки, которые будут представлены на выставке потребительской электроники. Данное мероприятие пройдёт в Лас-Вегасе на следующей неделе.

«Известная своими инновационными решениями для ТВ-индустрии компания LG рада представить технологию LG ThinQ и процессор α (Alpha) 9, которые позволят обеспечить картинку непревзойдённого качества», – говорит глава отдела маркетинга продуктов в LG Electronics USA Тим Алеси. – Компания LG специализируется на внедрении новейших технологий, позволяющих улучшить качество жизни пользователей и обеспечивающих максимальный уровень удобства в пользовании. В 2018 году наш «лучший телевизор всех времён и народов» станет ещё лучшим».

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