В Великобритании ищут желающих вещать в цифре

Британское Министерство по вопросам культуры, СМИ и спорта (DCMS) ищет желающих вещать в цифровом стандарте радио DAB через передатчики малой мощности, поскольку в министерстве планируют заключить до конца года новые лицензионные соглашения.

В правительстве считают, что лицензии на вещание в маломощных мультиплексах могут получить коммерческие и неприбыльные радиостанции. Также предполагается зарезервировать место для радиостанций местных территориальных общин, сообщает radiotoday.co.uk. В DCMS обещают прозрачную ценовую политику при определении стоимости лицензий, при этом британский регулятор Ofcom планирует опубликовать на своём сайте цены на лицензии по каждому из мультиплексов.

«Местное радио пользуется огромной популярностью, поскольку для слушателя оно является надёжным источником объективных и близких ему новостей. По мере того, как всё больше полномочий передаётся территориальным общинам, а местные газеты теряют популярность, роль местного радио для территориальных общин становится всё более и более значимой, – говорит министр DCMS Мэтью Хенкок. – «…мы активно взаимодействуем с радиостанциями и слушателями, дабы иметь уверенность в том, что действующие правила остаются актуальными и дают местным радиостанциям возможность использовать новые цифровые технологии для охвата аудитории и привлечения внимания слушателей – как давних, так и новых, всех возможных возрастов».

Франция на пути к DAB+

Французский регулятор CSA 20 декабря официально утвердил новый ускоренный график внедрения в стране цифрового радиовещания в стандарте DAB+. Согласно данному графика, в июле CSA начнёт принимать заявки от желающих вещать в 15 различных зонах по всей стране. На территории каждой из таких зон должно проживать как минимум 175 000 человек. Для каждой из таких зон будут выделены «расширенные» места в мультиплексах (предположительно – для региональных вещателей), а также ёмкости для местных вещателей. В июле 2019 года аналогичным образом предполагается распределить места в цифровых мультиплексах ещё 15 территорий.

Также в июле текущего года, после «проведения консультаций с заинтересованными сторонами» и анализа результатов проведённых исследований планируется выделение ёмкостей для двух «столичных» вещателей.

Франция всё ещё «делает первые робкие шаги» в сфере внедрения DAB+: цифровое радиовещание в этой стране ведётся с июня 2014 года и доступно пока лишь в таких городах как Париж, Ницца и Марсель. Начиная с весны этого года возможность слушать программы цифрового радио в стандарте DAB+ получат также жители Лилля, Лиона и Страсбурга.

Нидерланды на 97% с DAB+

В Нидерландах провайдер сети цифрового радио DAB+ (компания Broadcast Partners) увеличила покрытие национальной сети. Согласно информации от издания telecompaper.com, сегодня её охват составляет 97% территории страны. В данной сети доступны такие национальные станции, как Radio 538, Veronica, Sky Radio, Radio 10, Qmusic, Sublime FM, 100% NL, BNR News Radio и SLAM!.

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