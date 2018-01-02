В недолгой истории внедрения 4G наметился очередной крутой поворот. Руководствуясь неясными причинами, власти торпедируют собственные договорённости с операторами.

После того, как 9 ноября Национальная комиссия по регулированию связи и информатизации согласовала дату и условия первого тендера на 4G-лицензии (в диапазоне 2600 МГц), на рынке воцарилась уверенность в его благополучном исходе. Даже автор этих строк, известный своим хроническим скептицизмом, впал в нехарактерное благодушие. Однако недаром говорится, что если всё идёт хорошо, значит что-то не так. Буквально через месяц на операторов «большой тройки» посыпались новости одна тревожнее другой. Камень, который они, подобно Сизифу, упрямо катили в гору несколько последних месяцев, в очередной раз сорвался и набирая скорость помчался вниз.

Частотный кидок

17 декабря НКРСИ обнародовала условия второго тендера на частоты для 4G, на этот раз в диапазоне 1800 МГц. Национальная комиссия умудрилась буквально на ровном месте создать критическое преимущество для одного из участников, поставив двух других в заведомо невыгодное положение. Чтобы понять существо проблемы, посмотрим на схему распределение частот, предложенную НКРСИ.

Напомним, что стандарт GSM предполагает использование парных полос частот, разделённых для организации нисходящего и восходящего канала соответственно. В нашем случае это полосы 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц. Комиссия хочет разбить все выставленные на тендер частоты на шесть лотов. Три из них автоматически отходят нынешним лицензиатам, чтобы не допустить перебоев в работе уже существующих сетей. Ещё 15 мегагерц Нацкомиссия решила выставить на торги тремя отдельными полосами по 5 МГц. Официальное объяснение этому заключается в желании дать шанс зайти на рынок ещё одному игроку.

Никто из операторов не верит болтовне о появлении ещё одного игрока на бедном и зарегулированном рынке, так что все они настроены докупить по одному 5 МГц лоту. Однако как видно из схемы №1 только один из участников, а именно Vodafone, получит в результате непрерывную полосу, наиболее удобную для коммерческой эксплуатации. Киевстар и lifecell столкнутся с невозможностью использовать несмежные полосы частот уже имеющимся радиооборудованием.

Использование двух несмежных полос означает необходимость докупать отдельные радиопередатчики для работы с 5 МГц-полосами. Мало того, такая конфигурация делает невозможным гибкое использование спектра. Стоит напомнить, что одна из причин, по которым «большая тройка» считает диапазон 1800 МГц единственным по-настоящему интересным и выгодным для развёртывания 4G-сетей, заключается в наличии огромного парка уже смонтированного и введённого в эксплуатацию 4G-ready оборудования.

Для операторов очень важно обойтись без инвестиций в строительство новых передатчиков, ограничившись дополнительной настройкой уже существующих. Дело в том, что основные инвестиции им придётся сделать в строительство 4G-сетей в диапазоне 2600 МГц. Необходимость строить в малоактуальном для Украины диапазоне вызвана неудержимым желанием Национальной комиссии подарить «справедливую компенсацию» за эти частоты структурам Рината Ахметова.

В ходе предварительных консультаций операторами озвучивались несколько альтернативных подходов. Например, они предлагали перемежать основные лоты и дополнительные. Такая схема оставляла бы возможность появления нового игрока, хотя и делала входной билет ещё дороже. Самое главное, она защищала бы уже имеющихся игроков от неравенства. Каждый из участников «большой тройки» мог бы купить себе по одному 5 МГц-лоту и получить одну непрерывную полосу частот (см схему №2).

Ещё более радикальное предложение заключалось в том, чтобы вовсе не резать диапазон на отдельные лоты. Вместо этого каждый участник мог бы выкупить некоторый объём частот, а согласовать их размещение удобных для сех образом. Эта схема, известная как generic lots, в последнее время получила распространение в государствах-членах ЕС. Её использование устраняло на корню описанную выше проблему, поэтому будущие участники тендера неоднократно предлагали её г-ну Животовскому. Однако таинственные причины заставили его отвергнуть этот вариант…

Не буди лихо…

Какими бы мотивами не руководствовался Александр Животовский, продавливая такую схему проведения тендера, он выбрал для этого крайне неудачный способ. Стоит напомнить, что затея с 4G в её нынешнем виде стала возможна исключительно благодаря доброй воле Петра Чернышёва. Именно он весной этого года пролоббировал внутри группы Veon решение добровольно уступить часть используемых Киевстаром частот, дабы сдвинуть с места переговоры между регулятором и «большой тройкой». Киевстар пожертвовал почти 12 МГц частот в диапазоне 1800 МГц, чего достаточно для функционирования полноценной операторской компании. Собственно говоря, именно эти частоты и стали причиной нынешнего скандала, именно ими и размахивает, фигурально выражаясь, Александр Животовский, обещая привлечь на рынок новых игроков.

Однако, напомним ещё раз, Киевстар отказался от этих частот не для того, чтобы заиметь себе нового конкурента. Таким способом Пётр Чернышёв хотел снять ключевое возражение конкурентов уже существующих, а именно невозможность для них конкурировать с Киевстаром на равных из-за неравномерного распределения частот. Это две совершенно разных ситуации, хотя обе они лежат в плоскости оздоровления конкурентной среды.

То, что учудила Национальная комиссия по регулированию связи под руководством г-на Животовского, можно квалифицировать как натуральное «кидалово» и «разводняк».

Г-н Чернышёв поставил на кон очень многое, отстаивая эту позицию. Теперь же получается, что не только создал своими руками предпосылки для появления на рынке ещё одного игрока, но допустил откровенно дискриминационные для компании условия проведения важнейшего тендера. Человек рискнул пойти навстречу конкурентам и регулятору, а теперь получает, по сути, плевок в лицо.

Происходящее в Украине обратило на себя внимание и холдинга Veon, и управляющей им Letter One. Не позднее 20 января участники тендера должны внести денежный залог. Перспектива потерять несколько десятков миллионов долларов взбодрила корпоративный организм и вызвала к жизни самые неожиданные идеи. И в этом, пожалуй, заключается самая большая опасность сложившейся ситуации. Неопределённость ситуации провоцирует нервозность. Нервозность — прекрасная среда для подозрительности. Подозрительность чревата малопредсказуемыми поступками с непредвиденными последствиями.

Неожиданное и ничем не мотивированное предоставление преференций в пользу Vodafone Украина резко усилило позиции сторонников разнообразных теорий заговора. На сегодняшний день в Киевстар накопилось сильное раздражение поведением основного конкурента. Ему ставят в вину возобновление ценовых войн, препятствующих долгосрочной стратегии повышения доходности абонентской базы. Команда оператора №1 болезненно воспринимает отсутствие реакции АМКУ на практику поминутной тарификации, которая распространена в сети Vodafone Украина ничуть не меньше, нежели у подвергнутых недавно штрафу конкурентов. На этом фоне происходящее с тендером на 4G может быть легко расценено как проявление сговора между Vodafone Украина и представителями государства.

Если акционеры Киевстар решат, что им не оставили иного выхода, они могут задействовать свой богатейший опыт корпоративных конфликтов. О нём, кстати, хорошо осведомлены в АФК Система, которая неоднократно терпела от поражения от Альфа-Групп в подобных конфликтах.

В настоящее время Vodafone Украина пытается осуществить сложный манёвр, медленно дрейфуя от материнской компании и матушки-России в сторону владельцев бренда, окопавшихся в старой доброй Великобритании. Результатом этого дрейфа должно стать превращение Vodafone Украина не только номинально, но и фактически в часть Vodafone Group. Как признают представители украинской компании, у британцев очень высокие требования в части прозрачности и безупречности ведения бизнеса. Ничего удивительного — у всех перед глазами пример группы Vimpelcom. В начале 2016 она была наказана американскими (sic!) властями на баснословную сумму в 795 миллионов долларов только за то, что согласилась играть по правилам, которые были ей навязаны представителями местного истеблишмента. Можно предположить, что менее всего и британских собственникам, и украинским пользователями бренда Vodafone нужны публичные обвинения в антиконкурентном поведении.

Qui prodest, Карл?

Несмотря на то, что его очевидным выгодополучателем выглядит Vodafone Украина, определить эту компанию как наиболее очевидного заказчика мешает ряд обстоятельств. Во-первых, на сегодняшний день нет оснований полагать, что она заинтересована в срыве тендера. Между тем именно срыв тендера выглядит наиболее вероятным исходом этого конфликта. Во-вторых, руководство компании отдаёт себе отчёт в том, что происходит вокруг неё и комментирует вполне адекватным образом.

Оценка, которую дал сложившейся ситуации директор по корпоративному управлению и контролю Vodafone Украина Олег Проживальский, совпадает с вышеизложенным: «Согласованной позицией операторов было разместить лоты по 5 МГц впритык к их гарантированным диапазонам. Почему регулятор не учел пожелания операторов и какими критериями он руководствовался, нам неизвестно. (…) Мы все критиковали вариант, который вынесла НКРСИ, но юридически распределение лотов – это прерогатива регулятора. (…) Почему частоты были размещены справа от нашего диапазона – мы не знаем. Наиболее выгодным — с точки зрения рефарминга, связанных с ним затрат и времени на его проведение — был бы вариант, при котором все три лота располагались между нами и Киевстаром. (…) Передатчик захватывает полосу 45 МГц. Т.к. у Киевстара своя полоса широкая (25 МГц) плюс наша полоса (20 МГц), одним передатчиком он не достанет до дополнительных полос. На каждую базовую станцию придется ставить второй передатчик, что дороже«.

Напряжённые поиски виновных дают всё более неожиданные результаты. Некоторые из инсайдеров подозревают вендоров заказчиками нынешней схемы проведения тендера. Мол, именно они пытаются таким образом стимулировать продажи своего оборудования. Звучат имена Рината Ахметова и Владимира Гройсмана. Градус безумия быстро повышается, впрочем, об этом уже было сказано выше.

В сухом остатке мы имеем очередной кризис в решении тривиальнейшей задачи — выдачи лицензий на строительство 4G сетей. Эта дурацкая, если не сказать сильнее, ситуация вынуждает в очередной раз вспомнить, как именно делаются дела на украинском рынке. Вспомнить историю многолетней возни вокруг компании Укртелеком, которая была приватизирована спустя 7 лет после громогласно объявления этой идеи. Нельзя не вспомнить изумительную в своей нелепости ситуацию с внедрением MNP, которая тянется вот уже 12 лет. Вспомнить, наконец, короткую, но крайне ожесточённую возню вокруг выдачи «большой тройке» лицензий на сети третьего поколения. Напомню, что премьер-министр Яценюк лично противодействовал проведению 3G-тендера, лоббируя интересы одной из крупнейших финансово-промышленных групп.

Кто именно играет партию в этот раз, можно только догадываться. Пока что можно констатировать, что орудием своей воли он выбрал вполне конкретных лиц, а именно Александра Животовского и Владимира Гройсмана, который (по крайней мере номинально) курирует проведение тендера на 4G. Нельзя не заметить, что оба они очень сильно подставляются. В случае срыва тендера репутации президента Порошенко будет нанесён серьёзный удар. С точки зрения избирательной кампании ущерб от этого будет много выше нескольких сотен миллионов гривен, которые г-н Животовский рассчитывает дополнительно выцыганить у операторов мобильной связи. Автоматически «подвисают» президентские указы касательно развития телемедицины и дистанционного образования.

Кто бы ни был заказчиком, важно то, что шанс исправить ситуацию остаётся. НКРСИ имеет право вносить изменения в подготовленные ею правила проведения тендера практически до последнего дня. Полномочия дать такую команду имеют, как минимум, три человека — президент, премьер-министр и глава НКРСИ. Очень хочется верить, что кто-нибудь из них да придёт в себя. Ведь кто бы не «валил» тендер на 4G, отдуваться за этот провал будут совсем другие люди.

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