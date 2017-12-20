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satellite / спутник

Компания Lockheed Martin будет использовать в космосе технологию системного инвариантного анализа (System Invariant Analysis Technology, SIAT) от NEC.

Расширенный аналитический «движок» SIAT использует собираемые при помощи датчиков данные для изучения особенностей функционирования различных систем (включая компьютерные), электростанций, заводов и жилых домов, предоставляя системе возможность автоматически выявлять неисправности и находить решения для их устранения.

Как заявили в компании Lockheed Martin, её наработки в космической сфере в сочетании с искусственным интеллектом (AI) от компании NEC открывают новые возможности для разработки расширенных интегрированных решений по управлению спутниками и космическими аппаратами с перспективной аналитикой.

К ним относятся возможности быстрой оценки изменений в производительности и космической среды – таких, как потенциальное влияние «космической погоды» на работу электроники. Используя данную информацию, операторы смогут улучшить производительность своих продуктов, а также их эффективную эксплуатацию на протяжении всего жизненного цикла.

«Компании Lockheed Martin и NEC являются экспертами в области космоса и систем, и, соответственно, это правильная связка, которая позволит изучить возможности искусственного интеллекта для усовершенствования работы продуктов в интересах астронавтов и людей на Земле, – заявил вице-президент Lockheed Martin Space по развитию новых проектов Карл Марчетто. – Искусственный интеллект может кардинально изменить то, как мы используем информацию, получаемую из космоса, во время миссий на орбите и в глубоком космосе, включая возможные полёты на Марс и другие планеты».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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