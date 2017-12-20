Компания Lockheed Martin будет использовать в космосе технологию системного инвариантного анализа (System Invariant Analysis Technology, SIAT) от NEC.

Расширенный аналитический «движок» SIAT использует собираемые при помощи датчиков данные для изучения особенностей функционирования различных систем (включая компьютерные), электростанций, заводов и жилых домов, предоставляя системе возможность автоматически выявлять неисправности и находить решения для их устранения.

Как заявили в компании Lockheed Martin, её наработки в космической сфере в сочетании с искусственным интеллектом (AI) от компании NEC открывают новые возможности для разработки расширенных интегрированных решений по управлению спутниками и космическими аппаратами с перспективной аналитикой.

К ним относятся возможности быстрой оценки изменений в производительности и космической среды – таких, как потенциальное влияние «космической погоды» на работу электроники. Используя данную информацию, операторы смогут улучшить производительность своих продуктов, а также их эффективную эксплуатацию на протяжении всего жизненного цикла.

«Компании Lockheed Martin и NEC являются экспертами в области космоса и систем, и, соответственно, это правильная связка, которая позволит изучить возможности искусственного интеллекта для усовершенствования работы продуктов в интересах астронавтов и людей на Земле, – заявил вице-президент Lockheed Martin Space по развитию новых проектов Карл Марчетто. – Искусственный интеллект может кардинально изменить то, как мы используем информацию, получаемую из космоса, во время миссий на орбите и в глубоком космосе, включая возможные полёты на Марс и другие планеты».

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