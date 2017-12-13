Исследование, проведенное компанией Dataxis, проливает свет на то, насколько повысится в ближайшие годы значение стандарта DVB-T2, являющегося расширением цифрового телевизионного стандарта DVB-T. Цель разработки данной системы заключалась в усовершенствовании компрессии при трансляции программ цифрового телевидения. Вскоре данная система стала стандартом для всех новых DTT платформ, запускаемых в мире. Также в настоящее время во многих уголках планеты она постепенно приходит на смену DVB-T. Но, несмотря на то, что высвобождение частотного спектра может дать возможность трансляции UHD контента или, к примеру, дополнительных телеканалов, необходимость данной модернизации по-прежнему ставится под вопрос в ряде европейских стран.

По состоянию на 2017 год в 12 странах по-прежнему используются гибридные сети, при этом различные мультиплексы работают в различных стандартах. В агентстве Dataxis прогнозируют, что к 2022 году число таких стран сократится до 8, если только национальные регуляторы не приостановят процесс перехода, как это случилось в ряде стран (к примеру, в Бельгии и Швеции).

Прогнозы, которые делают эксперты компании Dataxis, указывают на стабильный рост использования DVB T2 в Европе: если в текущем, 2017 году, доля домохозяйств, принимающих программы эфирного цифрового телевидения в стандарте DVB-T2 составляла 30%, то к 2022 году она должна вырасти до 72%.

Данный рост будет вызван, главным образом, ожидаемым в ряде стран Европы переходом на новый стандарт. В частности, речь идёт об Испании и Италии. Это позволит увеличить число домохозяйств, которым доступен DVB-T2, на 25,8 миллиона (то есть, до 57% всех DVB-T2 домохозяйств).

Остаётся открытым вопрос о том, насколько оценят возможную отдачу от инвестиций в развитие DVB-T2 в оставшихся странах, которые внедрили HDTV в DTT сетях, переведя их с компрессии MPEG-2 на компрессию MPEG-4. Более того, основной рост в этом секторе будет стимулироваться развитием сектора бесплатного (FTA) телевидения, который является основным способом доступа к эфирным цифровым телепрограммам для 91% всех «цифровых» домохозяйств. Впрочем, DVB-T2 будет также превалировать и в секторе платного DTT, поскольку в ряде стран следствием перехода станет исчезновение бесплатного цифрового телевидения.

В любом случае, данные изменения поднимают целый ряд вопросов, связанных с оборудованием, которые странам придётся решать в ближайшие годы, если инфраструктурные изменения не будут идти параллельно с обновлением доступных совместимых устройств.

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