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Несколько лет назад в стране было запущено цифровое телевидение, однако цифровое радио пока работает только в тестовом режиме.

20 ноября министр морских дел, транспорта и инфраструктуры Хорватии Олег Буткович торжественно запустил в стране тестовое вещание цифрового радио в формате DAB+. Церемония состоялась рядом с первым передатчиком публичной компании «Odašiljači i Veze», установленным на горе Слеме возле Загреба. Об этом сообщает местное издание Poslovni dnevnik.

На этапе тестирования возможность принимать цифровой радиосигнал получат более двух миллионов слушателей 16 радиостанций, работающих в районе Загреба, а также в восьми жупаний, расположенных на севере и северо-западе Хорватии.

Новая цифровая платформа даст жителям Хорватии возможность слушать радио без помех. Помимо этого, внедрение в стране цифрового радио позволит увеличить количество доступных каналов и сопутствующих услуг, в частности – отображать на дисплее текстовую и графическую информацию о сводках новостей и погоде. Также может увеличиться – в сравнении с существующим FM-вещанием – и число радиослушателей.

«Тестовый период цифрового радиовещания продлится один год и охвати район города Загреб, а также территорию восьми жупаний: Загреб, Крапинско-Загорска, Вараждинска, Меджимурска – полностью и Карловачка, Сисачко-Мославачка, Приморско-Горанска и Истрия – частично. Существующее в стране аналоговое FM-вещание продолжит при этом работать, однако в данном диапазоне уже исчерпался частотный ресурс для запуска новых радиостанций. Таким образом, полноценный запуск цифрового радиовещания позволит открывать новые радиостанции, а также расширять и обновлять программное наполнение уже существующих», – отметил Буткович.

Министр также сообщил о том, что главный передающий центр на горе Слеме вскоре будет модернизирован, добавив, что данный центр может стать туристической достопримечательностью Загреба и всей Хорватии.

Общественная компания «Odašiljači i Veze» (Передатчики и Линии связи) начала внедрение технологии цифрового радиовещания в Хорватии, дабы не отставать от мировых тенденций. Внедрение данной технологии позволит жителям страны слушать радио в совершенно новом и современном цифровом стандарте, который улучшит качество приёма радиосигнала и программное наполнение.

«Это определённо можно назвать началом новой эры в истории передачи радиосигнала. Я считаю, что у станций появится возможность производить новый контент и предлагать слушателю намного больше программ», – заявил управляющий директор компании «Odašiljači i Veze» Мате Ботица.

Он высказал благодарность регуляторным органам и, в частности, Агентству по вопросам электронных СМИ, которое одобрило разработанный компанией план и сделало возможным начать в кратчайшие сроки вещание в стране цифрового радио.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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