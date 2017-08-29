За первые шесть месяцев 2017 года продажи приёмников DAB+ выросли на 30%.

В первой половине 2017 года по всей Европе наблюдался быстрый рост продаж DAB+ совместимых приёмников. Этому, в частности, способствовал переход радиовещания Норвегии с аналогового стандарта FM на цифровой стандарт DAB+, а также развитие рынков цифрового радио по всему континенту.

Данные последнего исследования, проведённого компанией GfK и охватившего девять европейских рынков, демонстрирует рост объёмов продаж цифровых радиоприёмников в первые шесть месяцев 2017 года на 30% в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. Изучив ситуацию на рынках Бельгии, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Франции, Швейцарии и Швеции, авторы исследования подсчитали, что за первые шесть месяцев 2017 года в этих странах было продано в общей сложности 1.1 миллиона приёмников DAB/DAB+ (в категорию продуктов входят: домашние аудио-системы, тюнеры, ресиверы, радио-часы, портативные радиоприёмники, радио-рекордеры, автомагнитолы).

Объёмы продаж цифровых приёмников в Норвегии выросли почти в три раза, увеличившись за год на 192% (в категорию продуктов для Норвегии входят: домашние ауди-системы, радио-часы, портативные радиоприёмники, радио-рекордеры. Автомагнитолы, продаваемые на рынке последующих покупок, а также тюнеры и ресиверы, не включены). По данным Digital Radio Norway, в стране уже продано более 4,1 миллиона цифровых радиоприёмников, при этом в 78% домохозяйств имеется как минимум один DAB+ совместимый радиоприёмник.

Следующей страной, задумавшей осуществить переход своего радиовещания с аналога на цифру, станет Швейцария, где это событие запланировано на 2020 год. Ранее в этом году в Швейцарии была запущена мощная рекламная кампания, которая должна подготовить потребителей к цифровому радио. Данная рекламная кампания способствовала росту продаж DAB/DAB+ совместимых радиоприёмников на 9% в первом полугодии.

Продажи DAB+ совместимых приёмников в Германии выросли на 11%, при этом за первое полугодие было продано более 500 000 таких устройств. В Бельгии и Нидерландах объёмы продаж выросли в совокупности на 40%.

Президент концерна WorldDAB Патрик Ханнон комментирует: «Данные цифры свидетельствуют о силе рынка в Европе. Мы видим, что рынок не только испытывает влияние проходящего в текущем году в Норвегии перехода от аналогового к цифровому радио и планируемого подобного перехода в Швейцарии (2020-24), мы также наблюдаем развитие DAB+ во всё новых странах. Мощная поддержка политических кругов, запуск новых услуг, рост покрытия и инвестиций в проведение рекламных кампаний помогает стимулировать продажи DAB+ совместимых приёмников по всему континенту. С ростом экономических масштабов и появлением новых инновационных решений от производителей перспективы развития отрасли будут становиться более благоприятными».

Сара Децель из GfK говорит: «Если анализировать продажи радиоприёмников в первой половине 2017 года, становится видно, что доля DAB/DAB+ совместимых устройств увеличилась в сравнении с прошлым годом во всех девяти странах. Переход радио в Норвегии с аналоговых на цифровые стандарты оказал существенное влияние на рост в Европе, наряду с ростом спроса в странах, активно инвестирующих в развитие DAB+ сетей и услуг, в частности – в Германии».

Интересные факты:

На сегодняшний день во всём мире продано более 57 миллионов DAB ресиверов (бытовых и автомобильных) по цене от 15 евро за единицу.

Ресиверы с цветными табло доступны в розничной продаже по цене менее 65 евро за единицу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.