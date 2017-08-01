Оператор платного кабельного телевидения из Львова признан виновным в незаконной ретрансляции программ спортивных телеканалов « Футбол 1 » и « Футбол 2 », входящих в холдинг « Медиа Группа Украина ».

Апелляционный суд Львовской области подтвердил решение Перемышлянского районного суда первой инстанции по делу о незаконной ретрансляции программ телевизионных каналов «Футбол 1»/«Футбол 2» в сети кабельного телевидения «Галакт» (Львов). Об этом говорится в сообщении юридической фирмы «Виндекс».

Суд признал начальника оператора кабельного телевидения «Галакт» виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК Украины и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 8500 грн.

Также суд удовлетворил гражданский иск представителя правообладателя, директора Юридической фирмы «Виндекс», о взыскании материального ущерба с компании «Галакт» в пользу ООО «ТРК «Украина» («Медиа Группа Украина»).

Напомним, в апреле текущего года Белоцерковский интернет—провайдер «Магнус Лимитед» и киевский провайдер Wnet по решению суда также были признаны виновными в незаконном предоставлении услуг IPTV и ретрансляции телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2».

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