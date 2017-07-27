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ATP Tennis Radio

Компании ATP и ATP Media, представляющие вещательное крыло корпорации ATP World Tour, сделали заявление о запуске собственного цифрового радиоканалаATP Tennis Radioбесплатной аудиоплатформы, которая должна будет удовлетворять запросы любителей тенниса во всём мире. На новый цифровой проект, который будет вещать круглосуточно семь дней в неделю, приглашён работать Джиджи Салмон, а также команда наиболее известных и признанных в мире комментаторов теннисных соревнований.

Платформа ATP Tennis Radio, предварительная презентация которой прошла ранее в этом году на MonteCarlo Rolex Masters, предложит своим слушателям прямые трансляции с эксклюзивными комментариями с Кубка Роджерса, который пройдёт в Монреале. На платформе также будут трансляции с турниров ATP World Tour Masters 1000, финалов турниров ATP нового поколения, финалов Nitto ATP, а также соревнований в одиночном разряде с турниров ATP World Tour 500 (включая предстоящий Чемпионат Германии по теннису и Citi Open, который пройдёт в Вашингтоне).

Платформа ATP Tennis Radio будет работать 24 часа в сутки, 365 дней в году; она будет легко доступна на сайте TuneIn Radio, через мобильные приложения и приложения для автомобилей, на сайте ATPWorldTour.com, на сайтах различных турниров, а также на 200 различных подключаемых устройствахтаких, как Sonos, Amazon Echo и Google Home. Таким образом, можно смело утверждать, что слушатели ATP Tennis Radio смогут получать доступ к платформе повсюдуво время прогулки с мобильным телефоном, в автомобиле и дома.

ATP Tennis Radio предоставит слушателю огромный выбор различных программ, включая репортажи с места событий, интервью с игроками, специальные материалы, обзоры наиболее ярких моментов и новостные бюллетени. Еженедельные подкасты, выходящие по понедельникам, будут включать в себя эксклюзивные интервью, специальные репортажи, обзоры лучших матчей недели и многое другое, будут доступны для потокового прослушивания либо для скачивания в iTunes, через приложение Apple для прослушивания подкастов, на сайте TuneIn Radio и через мобильные приложения (доступные для IOS и Android).

Платформа ATP Tennis Radio станет прекрасным дополнением к телевизионным проектам ATP Media, освещающим соревнования ATP World Tour и доступным в 195 странах и территориях мира, сделав ATP World Tour ещё более доступным широкой аудитории болельщиков.

С учётом того, что, согласно данным статистики, охват цифрового радио в мире ежегодно увеличивается на 16%, а в США радио в интернете еженедельно слушает 170 миллионов человек, аудитория нового проекта ATP Media во всём мире сможет по прогнозам составить 1 миллиард слушателей, которые являются почитателями ATP World Tour.

Операционный директор ATP Media Стюарт Уоттс комментирует: «Запуск ATP Tennis Radio является очередным важным шагом на пути к созданию в рамках ATP World Tour наиболее инновационной спортивной вещательной компании во всём мире. Учитывая то, что сегодня на долю живого радио приходится до 74% от всего потребления аудиоконтента в мире, сейчас самое время запустить в рамках нашей вещательной структуры этот новый цифровой аудиопроект, обеспечив его совместимость с самыми современными и наиболее популярными мобильными и подключаемыми устройствам. Платформа ATP Tennis Radio не только сделает ATP World Tour ещё более доступным для нашей нынешней аудитории, но также поможет нам в продвижении ATP World Tour через совершенно новый тип СМИ, расширяя его привлекательность для новой, более молодой аудитории».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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