Компании ATP и ATP Media, представляющие вещательное крыло корпорации ATP World Tour, сделали заявление о запуске собственного цифрового радиоканала – ATP Tennis Radio – бесплатной аудио—платформы, которая должна будет удовлетворять запросы любителей тенниса во всём мире. На новый цифровой проект, который будет вещать круглосуточно семь дней в неделю, приглашён работать Джиджи Салмон, а также команда наиболее известных и признанных в мире комментаторов теннисных соревнований.

Платформа ATP Tennis Radio, предварительная презентация которой прошла ранее в этом году на Monte—Carlo Rolex Masters, предложит своим слушателям прямые трансляции с эксклюзивными комментариями с Кубка Роджерса, который пройдёт в Монреале. На платформе также будут трансляции с турниров ATP World Tour Masters 1000, финалов турниров ATP нового поколения, финалов Nitto ATP, а также соревнований в одиночном разряде с турниров ATP World Tour 500 (включая предстоящий Чемпионат Германии по теннису и Citi Open, который пройдёт в Вашингтоне).

Платформа ATP Tennis Radio будет работать 24 часа в сутки, 365 дней в году; она будет легко доступна на сайте TuneIn Radio, через мобильные приложения и приложения для автомобилей, на сайте ATPWorldTour.com, на сайтах различных турниров, а также на 200 различных подключаемых устройствах – таких, как Sonos, Amazon Echo и Google Home. Таким образом, можно смело утверждать, что слушатели ATP Tennis Radio смогут получать доступ к платформе повсюду – во время прогулки с мобильным телефоном, в автомобиле и дома.

ATP Tennis Radio предоставит слушателю огромный выбор различных программ, включая репортажи с места событий, интервью с игроками, специальные материалы, обзоры наиболее ярких моментов и новостные бюллетени. Еженедельные подкасты, выходящие по понедельникам, будут включать в себя эксклюзивные интервью, специальные репортажи, обзоры лучших матчей недели и многое другое, будут доступны для потокового прослушивания либо для скачивания в iTunes, через приложение Apple для прослушивания подкастов, на сайте TuneIn Radio и через мобильные приложения (доступные для IOS и Android).

Платформа ATP Tennis Radio станет прекрасным дополнением к телевизионным проектам ATP Media, освещающим соревнования ATP World Tour и доступным в 195 странах и территориях мира, сделав ATP World Tour ещё более доступным широкой аудитории болельщиков.

С учётом того, что, согласно данным статистики, охват цифрового радио в мире ежегодно увеличивается на 16%, а в США радио в интернете еженедельно слушает 170 миллионов человек, аудитория нового проекта ATP Media во всём мире сможет по прогнозам составить 1 миллиард слушателей, которые являются почитателями ATP World Tour.

Операционный директор ATP Media Стюарт Уоттс комментирует: «Запуск ATP Tennis Radio является очередным важным шагом на пути к созданию в рамках ATP World Tour наиболее инновационной спортивной вещательной компании во всём мире. Учитывая то, что сегодня на долю живого радио приходится до 74% от всего потребления аудио—контента в мире, сейчас самое время запустить в рамках нашей вещательной структуры этот новый цифровой аудио—проект, обеспечив его совместимость с самыми современными и наиболее популярными мобильными и подключаемыми устройствам. Платформа ATP Tennis Radio не только сделает ATP World Tour ещё более доступным для нашей нынешней аудитории, но также поможет нам в продвижении ATP World Tour через совершенно новый тип СМИ, расширяя его привлекательность для новой, более молодой аудитории».

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