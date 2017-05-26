На украинском рынке представлен адаптер Openbox USB-DVB-T2 для приёма эфирной цифры с помощью спутниковой приставки на базе операционной системы Android.

На телевизионном рынке Украины начались продажи нового девайса под торговой маркой Openbox. Это адаптер Openbox USB-DVB-T2, с помощью которого можно осуществлять приём сигнала эфирного цифрового телевидения в стандарте DVB-T2 на спутниковых ресиверах Openbox AS1, Openbox AS2, а в перспективе также на приставке Openbox A5 IPTV.

«Для того чтобы принять эфирный сигнал достаточно подключить адаптер к приставке Openbox моделей AS1 или AS2, а затем к нему подсоединить кабель от эфирной антенны. После этого в меню приставки появится новый раздел: «Поиск эфирных каналов». По завершению сканирования найденные эфирные каналы разместятся в соответствующем разделе основного списка. Их можно добавлять в фавориты, редактировать и т.п. Аналогично работают такие функции PVR как Запись и TimeShift», – поясняется на официальном сайте торговой марки Openbox.

В компании также сообщили, что владельцы спутниковых приставок Openbox AS1 и Openbox AS2 смогут осуществлять одновременную запись программ до трёх каналов со спутника и эфира (DVB-T2).

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Вместе с тем разработчики из Openbox отмечают, что с помощью данного адаптера в перспективе пользователи смогут принимать не только эфирный цифровой сигнал, а также и сигнал кабельного цифрового телевидения в формате DVB-C.

Адаптер Openbox USB-DVB-T2 реализуется в небольшой картонной коробочке. А его размеры соизмеримы с USB-флешкой.

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