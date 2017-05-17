Европейский консорциум успешно продемонстрировал систему доступа к широкополосному спутниковому интернету на скорости в 1 гигабит в секунду.

В рамках реализации проекта, в котором принимаю участие Институт интегрированных микросхем (IIS) имени Фраунгофера, компания Avanti Communications и Work Microwave, была испытана работа оборудования для модуляции и демодуляции сигнала, установленного на принадлежащих компании Avanti ёмкостях спутника HYLAS.

Благодаря использованию широкополосных несущих, участники теста смогли использовать полную пропускную полосу транспондера и достичь результатов, превысивших первоначальные ожидания, при передаче информации на скорости более 1 Гбит/сек при использовании одной несущей.

Демонстрация возможностей технологии проводилась с использованием различных несущих полос и схем модуляции, включая закрытие прямой линии связи с несущей на частоте 480 МГц при успешном приёме и демодуляции сигнала на Земле.

Максимальная скорость устойчивого соединения с пользовательским терминалом, зафиксированная во время испытаний, составила 1,27 Гбит/сек. Такой результат был достигнут благодаря использованию функции квантования времени стандарта DVB-S2X, которая позволяет приёмному оборудованию выборочно пропускать и игнорировать отдельные части входящего сигнала, экономя тем самым мощность процессора.

«Стандарт DVB-S2X, как последний стандарт спутниковой связи, позволяет чрезвычайно эффективно использовать частотный спектр», – говорится в пресс-релизе Института Фраунгофера.

Институт интегрированных микросхем имени Фраунгофера и компания Work Microwace совместными усилиями провели разработку, техническую спецификацию и легализацию системы DVB-S2X – начиная от её первичной стандартизации до полноценной имплементации. Институт интегрированных микросхем имени Фраунгофера также разработал интегрированный процессор для ресивера DVB-S2X, который использовался для демонстрации, а в компании Work Microwave разработали сверхпроизводительный широкополосный модулятор DVB-S2X, использованный для связи аплинка.

«Стандарт передачи сигнала DVB-S2X и наше широкополосное наземное оборудование позволяют на полную использовать широкие возможности спутников высокой пропускной способности. Это даст спутниковым операторам в будущем возможности для удовлетворения растущего спроса на пропускные каналы от различных широкополосных служб», – комментирует генеральный директор компании Work Microwave Томас Фрёлих.

Финансирование эксперимента было осуществлено за счёт программы «Передовые технологии ARTES» от Европейского космического агентства (ESA).

Выступая от имени ESA, технический руководитель проекта Николаос Топцидис отметил, что проведённая демонстрация подтвердила конкурентные преимущества и инновационную природу европейской космической отрасли, а также широкие возможности европейских спутниковых группировок.

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