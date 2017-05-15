Эфирное аналоговое вещание на территории Кыргызстана кануло в лету.

В ночь на 15 мая Кыргызстан отключил эфирное телевещание в аналоговом формате, тем самым завершив переход к цифровым телевизионным стандартам.

Внедрение цифры в Кыргызстане осуществляется с применением европейского стандарта DVB-T2. По состоянию на сегодняшний день, 95% населения станы перешло на приём телесигнала в цифровом формате.

Аналоговый сигнал отключен почти на всей территории, за исключением тех населенных пунктов, где ещё не установлены цифровые телевизионные ретрансляторы. Всего на территории республики установлено 54 цифровых передатчика.

«В сёлах с населением менее 100 домохозяйств такие ретрансляторы устанавливаться не будут. Для получения услуг телевидения зрителям необходимо произвести установку спутниковых антенн», – уточняют в Министерстве транспорта и коммуникаций.

В настоящее время в цифровом формате работают два мультиплекса: Социальный и Коммерческий. С перечнем телеканалов можно ознакомиться на сайте РПО РМТР.

Напомним, процесс перехода Кыргызстана к цифровому телевещанию начался в 2014 году под лозунгом «Включи цифру». За переход на цифровое телевидение в стране отвечают два ключевых министерства, одно госагентство и национальный оператор связи – это Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство культуры, информации и туризма, а также Государственное агентство связи, Кыргызтелеком и Республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания (РПО РМТР).

Карта покрытия Кыргызской Республики цифровым телесигналом

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