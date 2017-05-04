Количество пользователей платного телевидения в странах Западной Европы перевалило за 100 миллионов

Западной Европе удастся избежать проклятия «кабельного отказничества» – по меньшей мере, в ближайшие пять лет. Об этом говорится в «Прогнозе развития рынка платного телевидения в странах Западной Европы», который был подготовлен агентством Digital TV Research.

Рынок платного телевидения в странах Западной Европы переживает стадию насыщения, однако, в отличие от Северной Америки, в период с 2016 по 2022 здесь будет наблюдаться продолжение прироста абонентов. На данном рынке ожидается прирост примерно в 6,7% за данный период, однако столь скромная на первый взгляд цифра означает появление примерно 7 миллионов новых подписчиков, а их общее число достигнет отметки в 106 миллионов человек. При этом уже в июне 2017 число подписчиков услуг платного телевидения в странах Западной Европы перевалит за отметку в 100 миллионов.

«Главная новость заключается в том, что количество абонентов услуг платного цифрового телевидения вырастет за тот же период на 15,6% (14 миллионов), – говорит старший аналитик Digital TV Research Саймон Мюррей. – Число подписчиков услуг аналогового кабельного телевидения снизится с 8,0 миллиона в 2016 году до 0,5 миллиона в 2022».

Рост числа подписчиков услуг платного телевидения будет происходить в значительной мере за счёт стран с традиционно низким уровнем проникновения платного телевидения: две третьих от всех новых подписчиков придут из Италии (где общее число абонентов услуги вырастет в период с 2016 по 2022 на 1,47 миллиона или 20%), Испании (прирост в 1,36 миллиона или 23%) и Франции (прирост в 1,41 миллиона или 11%). Тем не менее, в трёх из 18 стран региона, представленных в отчёте, прирост числа подписчиков будет ниже 3%.

В секторе IPTV в период с 2016 по 2022 год ожидается появление 8 миллионов новых подписчиков, при этом сектор платного спутникового телевидения потеряет почти 1 миллион абонентов. Число подписчиков цифрового кабельного телевидения вырастет на 7,4 миллиона человек, при этом примерно столько же потеряет сектор аналогового кабельного телевидения. Платные DTT платформы потеряют 567 000 подписчиков.

Несмотря на рост количества домохозяйств, подписанных на услуги платного телевидения, доходы сектора останутся стабильными – примерно на уровне 28 миллиардов долларов (25,6 миллиарда евро). Спутниковое телевидение сохранит за собой статус наиболее доходной платформы платного телевидения, однако в период с 2016 по 2022 год в данном секторе доходы снизятся примерно на 1 миллиард долларов. Доходы в секторе IPTV вырастут в период с 2016 по 2022 год на 27,6% или же на 1,27 миллиарда долларов – отображая общие тенденции, связанные с приростом подписчиков в секторе. Доходы цифрового кабельного телевидения вырастут на 0,71 миллиарда долларов, а доходы сектора аналогового кабельного телевидения снизятся на 1,13 миллиарда долларов.

К 2022 году 42% от общего числа подписчиков услуг платного телевидения в регионе будут абонентами Liberty Global, Sky либо Vodafone. На долю этих компаний в совокупности будет приходиться 53% общего дохода сферы платного телевидения.