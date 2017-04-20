Ats , частотності Ots та інших показників. Останній Ats окремо для кожного каналу на прикладі пакету /PROMO. У розширених щомісячних звітах статистики телеперегляду на Ланет.TV , які можна знайти в розділі «Нотатки» нашої сторінки, ми наводимо деталізовані попакетні місячні значення середнього часу перегляду, частотностіта інших показників. Останній березневий звіт 2017 р . поповнився ще і розрахунком значеньокремо для кожного каналу на прикладі пакету /PROMO.

Однак ми пропонуємо копнути ще глибше у вивчення глядацької поведінки та розглянути розподіл користувачів за когортами на основі діапазонів значень Ats та Ots на прикладі даних березневого телеперегляду в рамках загальнодоступного пакету /PROMO .

Спочатку звернемось до термінології. Під Ats слід розуміти середню тривалість телеперегляду активним унікальним користувачем. Тобто користувачем, що мав активність на каналі у певний день. А під Ots мається на увазі показник частотності, що означає середнє значення кількості днів за місяць, у які глядач вмикав телеканал.

Когортизація телеглядачів за середнім часом перегляду каналу Ats.

Розглянемо відносні розміри аудиторій кожного каналу в наступних діапазонах значень Ats:

переглядав канал 60 хвилин та більше,

хвилин та більше, переглядав канал від 60 до 30 хвилин,

до хвилин, переглядав канал від 30 до 20 хвилин,

до хвилин, переглядав канал від 20 до 10 хвилин,

до хвилин, переглядав канал менше 10 хвилин.

Канали відсортовано за зростанням когорти користувачів зі значеннями середнього часу перегляду менше 10 хвилин. Очолює перелік 112 Україна , що також є лідером телеперегляду в пакеті /PROMO. 65,23% користувачів, що вмикали хоч раз цей канал, дивились його менше 10 хвилин за день. І для його ж каналу є найбільшим відносне значення розміру когорти користувачів з Ats > 60 хвилин. 8,61% глядачів, що вмикали в березні 112 Україна , дивилися його в середньому годину або більше за день активності в сервісі. Досить рівномірним є спадання відсотку користувачів у когортах «60-30» та «30-20» в означеному ряду каналів.

А от в когорті «20-10» одразу 4 новинних канали мають дуже близькі результати між 11% та 12% своєї аудиторії: 24 канал, NewsOne, 112 Україна та Еспресо . За відносним розміром цієї когорти з невеликим відривом лідирує 24 канал зі значенням 11,96% .

Когортизація телеглядачів за частотністю Ots .

Розглянемо відносні розміри аудиторій кожного каналу в наступних діапазонах значень Ots :

вмикали канал більше 4 днів,

днів, вмикали канал 4 дні,

дні, вмикали канал 3 дні,

дні, вмикали канал 2 дні,

дні, вмикали канал 1 день.

Канали відсортовано за зростанням когорти користувачів зі значеннями частотності Ots 1 день. Цей перелік також очолює 112 Україна . 48,67% аудиторії цього каналу, якщо вмикали його, то робили це лише в один день у березні. Однак 23,98% , якщо вже дивились 112 Україна, то робили це більше 4 днів протягом місяця.

Цікавою є щільність результатів за когортою «2 дні» , тут весь ТОП 20 каналів розташувався у вузькому діапазоні 15-16% своєї аудиторії. І тільки Кіно 1 виділяється з лідируючим по когорті значенням 17,62% .

Дані розраховані на основі фактичних результатів телеперегляду авторизованими користувачами загальнодоступного пакету каналів /PROMO. Використані поняття та терміни визначені в ТВ-глосарії