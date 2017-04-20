У розширених щомісячних звітах статистики телеперегляду на Ланет.TV, які можна знайти в розділі «Нотатки» нашої сторінки, ми наводимо деталізовані попакетні місячні значення середнього часу перегляду Ats, частотності Ots та інших показників. Останній березневий звіт 2017 р. поповнився ще і розрахунком значень Ats окремо для кожного каналу на прикладі пакету /PROMO.
Однак ми пропонуємо копнути ще глибше у вивчення глядацької поведінки та розглянути розподіл користувачів за когортами на основі діапазонів значень Ats та Ots на прикладі даних березневого телеперегляду в рамках загальнодоступного пакету /PROMO.
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Спочатку звернемось до термінології. Під Ats слід розуміти середню тривалість телеперегляду активним унікальним користувачем. Тобто користувачем, що мав активність на каналі у певний день. А під Ots мається на увазі показник частотності, що означає середнє значення кількості днів за місяць, у які глядач вмикав телеканал.
Когортизація телеглядачів за середнім часом перегляду каналу Ats.
Розглянемо відносні розміри аудиторій кожного каналу в наступних діапазонах значень Ats:
- переглядав канал 60 хвилин та більше,
- переглядав канал від 60 до 30 хвилин,
- переглядав канал від 30 до 20 хвилин,
- переглядав канал від 20 до 10 хвилин,
- переглядав канал менше 10 хвилин.
Канали відсортовано за зростанням когорти користувачів зі значеннями середнього часу перегляду менше 10 хвилин. Очолює перелік 112 Україна, що також є лідером телеперегляду в пакеті /PROMO. 65,23% користувачів, що вмикали хоч раз цей канал, дивились його менше 10 хвилин за день. І для його ж каналу є найбільшим відносне значення розміру когорти користувачів з Ats > 60 хвилин. 8,61% глядачів, що вмикали в березні 112 Україна, дивилися його в середньому годину або більше за день активності в сервісі. Досить рівномірним є спадання відсотку користувачів у когортах «60-30» та «30-20» в означеному ряду каналів.
А от в когорті «20-10» одразу 4 новинних канали мають дуже близькі результати між 11% та 12% своєї аудиторії: 24 канал, NewsOne, 112 Україна та Еспресо. За відносним розміром цієї когорти з невеликим відривом лідирує 24 канал зі значенням 11,96%.
Когортизація телеглядачів за частотністю Ots.
Розглянемо відносні розміри аудиторій кожного каналу в наступних діапазонах значень Ots:
- вмикали канал більше 4 днів,
- вмикали канал 4 дні,
- вмикали канал 3 дні,
- вмикали канал 2 дні,
- вмикали канал 1 день.
Канали відсортовано за зростанням когорти користувачів зі значеннями частотності Ots 1 день. Цей перелік також очолює 112 Україна. 48,67% аудиторії цього каналу, якщо вмикали його, то робили це лише в один день у березні. Однак 23,98%, якщо вже дивились 112 Україна, то робили це більше 4 днів протягом місяця.
Цікавою є щільність результатів за когортою «2 дні», тут весь ТОП 20 каналів розташувався у вузькому діапазоні 15-16% своєї аудиторії. І тільки Кіно 1 виділяється з лідируючим по когорті значенням 17,62%.
Дані розраховані на основі фактичних результатів телеперегляду авторизованими користувачами загальнодоступного пакету каналів /PROMO. Використані поняття та терміни визначені в ТВ-глосарії.