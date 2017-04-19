Консорциум WorldDAB опубликовал новую версию инфографики, в которой отображены продажи DAB-радиоприёмников, покрытие и проникновение в домохозяйства Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона по состоянию на конец 2016 года.

Среди ключевых выводов документа:

К настоящему моменту по всему миру продано уже 53 миллиона приёмников (включая те, которые установлены в салонах автомобилей).

Рост количества цифровых приёмников, установленных в стандартной комплектации новых автомобилей – лидируют здесь Норвегия (98% новых автомобилей имеют DAB-приёмник), Великобритания (87% новых автомобилей имеют DAB-приёмник) и Швейцария (66% новых автомобилей имеют DAB-приёмник).

Продолжает увеличиваться охват населения сигналом DAB-радио: лидируют здесь Норвегия (99,7%), Швейцария (99,5%), Дания (98%), Великобритания (97%), Германия (96%) и Нидерланды (95%).

Пошла очередная волна активно развивающихся рынков – в инфографике отражено 23 страны, где ведётся вещание в DAB.

Влияние перехода от аналога к цифре

Переход Норвегии от аналогового к цифровому радиовещанию оказал существенное влияние на объёмы продаж цифровых радиоприёмников, при этом кумулятивные продажи приёмников выросли к концу четвёртого квартала 2016 года до 3,9 миллиона, а охват слушателей – до 69%. И это параллельно со скачком доли автомобилей с установленным в стандартной комплектации приёмников DAB+ с 63% до 98%.

В Швейцарии, где переход от аналогового на цифровое вещание намечен на 2020 год, кумулятивные продажи цифровых приёмников достигли 2,8 миллиона, при этом маркетинговая кампания, связанная с переходом на цифру, должна стартовать в этом году.

Развитые рынки

Общий объём продаж цифровых приёмников в Великобритании в настоящее время составляет 31,7 миллиона штук, при этом доля автомобилей, в которых DAB-приёмник установлен в стандартной комплектации, выросла на 87%.

В Германии к настоящему времени продано более 8 миллионов цифровых приёмников – при охвате цифровым вещанием 96% населения и 98% дорог первого уровня. В Нидерландах продано 581 000 цифровых радиоприёмников, а в Италии продажи таких устройств перевалили за 1 миллион. 3 миллиона приёмников продано в Австралии, при этом в 2017 году ожидается запуск цифрового радиовещания в Канберре, Дарвине и Хобарте.

«В прошлом году цифровое радио продолжало укреплять свои позиции, а повышение объёмов продаж приёмников и увеличение количества слушателей говорят о том, что будущее радиовещания лежит в области цифры, – говорит президент консорциума WorldDAB Патрик Хэннон. – И это касается не только рынков, рассматривающих возможность перехода на цифру, но и следующей «волны», где наблюдался впечатляющий рост. В частности, в Австралии, во Франции, Италии, Германии и Нидерландах мы наблюдаем существенный рост объёмов продаж приёмников».

Развивающиеся рынки

В инфографике также впервые отражена ситуация на развивающихся рынках DAB-вещания. В Бельгии в следующем году ожидается расширение покрытия регулярного DAB+ вещания до 99% населения страны. Во Франции регулярное вещание в стандарте DAB+ должно начаться до конца текущего года в Лилле, Лионе и Страсбурге, а Словения запустила регулярное DAB+ вещание в сентябре. Австрийский регулятор RTR недавно озвучил планы выделить четыре миллиона евро на запуск DAB+ вещания.