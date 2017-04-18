В преддверии принятия Законопроекта о языковых квотах на ТВ, представители ТРК, Нацсовета и юристы отрасли обсудили юридические аспекты действующего с ноября 2016 года Закона о языковых квотах для радиостанций. Представители регулятора Роман Кифлюк, начальник управления контроля и анализа телерадиовещания Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, и Анна Чумаченко, начальник юридического управления Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, рассказали о том, как Нацсовет проводит мониторинг и штрафует нарушителей.

В Нацсовет поступает более 1000 жалоб от слушателей, только 5% из них признаются обоснованными, и в этом случае Нацсовет назначает проверку. Как правило, регулятор при назначении проверок в большей степени руководствуется результатами собственного мониторинга.

Согласно закону, в программной сетке радиостанций песен и программ на украинском языке должно быть:

с 8.11.2016 — не менее 25% не менее 50%;

с 8.11.2017 — не менее 30% не менее 55%;

с 8.11.2018 — не менее 35% не менее 60%.

На семинаре обсудили много важных вопросов о нюансах закона, которые возникают у ТРК в ходе повседневной работы и формирования сетки вещания. Например, песней считается только музыкальное произведение, длительностью не менее 90 секунд, в котором есть хотя бы одна фраза, т.е. отрывки из песен длительностью менее 90 секунд под мониторинг не попадают. Квота исчисляется по количеству песен на украинском языке (в т.ч. на диалектах) относительно общего числа песен. Требование о доле украинских авторов и исполнителей отменено. Языком ведения передач считается только язык, на котором говорит диктор или ведущий, а не гости программы. Не осуществляется контроль за долей на украинском языке рекламных роликов, анонсов, джинглов.

Размеры штрафов в среднем колеблются от 25 % лицензионного сбора до 5%. 25% сбора полагается за такие нарушения, как призыв к насильственному изменению конституционного строя Украины, к войне, расовой, национальной и религиозной вражде, пропаганду расовой, национальной, религиозной, социальной исключительности либо ущербности, ретрансляцию программ и передач, которые не соответствуют законодательству Украины и/или запрещены судом.

10% — за непредоставление зрителям возможности смотреть программы, включенные в УПУ, за трансляцию рекламы различных гаданий и оккультных услуг, наркотических веществ, программ, которые могут нанести вред развитию несовершеннолетних, порнографии, передач, которые пропагандируют органы государства-агрессора и оправдывают оккупацию Украины и др.

5% — за нарушение условий лицензии, программной концепции, несвоевременную подачу отчетности.

Mediasat генерального директора радиогруппы «Тавр Медиа» Игоря Чернышова о том, как им удается выполнять требования законодательства:

«Для выполнения квот на украиноязычные песни радиостанции вынуждены или многократно прокручивать украинские песни или добавлять в ротацию малоизвестные не очень хорошо тестируемые. Мы комбинируем оба способа. Какому-то слушателю это не нравится, кому-то наоборот нравится. Как решаем проблемы с штрафными санкциями? Платим. Например Kiss FM оштрафовали на 200 тыс. за несколько процентов, которых не хватило до квоты. Компьютер выкинул несколько песен и сменилось соотношение. Теперь перестраховываемся ставим с запасом».