Документальный фильм «Лобановский навсегда» выйдет в прокат 2 марта

Документальный фильм о легендарном тренере киевского «Динамо» стартует в прокате 2 марта. Об этом Mediasat сообщили в компании Das Boot Production, которая занималась созданием данного фильма.

«Лобановский навсегда» – это документальный фильм о легендарном тренере киевского «Динамо» Валерии Васильевиче Лобановском, который впервые в истории советского спорта вывел свой клуб в гранды европейского футбола. Основу фильма составили отечественные и зарубежные архивные киноматериалы, а также оценки, суждения и воспоминания о Мэтре его современников – игроков, тренеров, журналистов, болельщиков.

Валерий Васильевич Лобановский – безусловный Герой и нашего времени, без которого невозможно представить историю независимой Украины, личность, притягивающая к себе внимание даже спустя годы после своего ухода.

«Лобановский – наш ХХ век. Наша история – сага об этом человеке, безусловном Герое, символе своей эпохи, своей команды, своей страны, независимо от того, какой герб носил он на кармане клубного пиджака», – характеризуют Валерия Васильевича создатели фильма.

В фильме снимались Карло Анчелотти, Олег Блохин, Мишель Платини, Андрей Шевченко, Жак Ферран, Йожеф Сабо и многие другие.

Продолжительность киноленты 90 минут, язык – украинский, русский, итальянский и французский с украинскими субтитрами. Формат: 1998×1080, 25fps, 1.85:1, Sound 5.1.