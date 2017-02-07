Производитель смарт-телевизоров заплатит штраф за сбор пользовательских предпочтений

Американская компания-производитель смарт-телевизоров Vizio согласилась выплатить 2,2 миллиона долларов штрафных санкций для урегулирования спора, связанного с обвинениями в шпионаже за 11 миллионами смарт-телевизоров, выдвинутыми Федеральной торговой палатой и генеральной прокуратурой штата Нью-Джерси.

Постановление федерального суда требует от компании Vizio чётко озвучивать информацию о сборе данных и их последующем использовании, получать от пользователей согласие на такие действия, а также запрещает вводить потребителей в заблуждение по поводу всего, что связано с вопросами защиты личной информации, безопасности, конфиденциальности и использования собираемых данных об активности пользователя.

Согласно жалобам, которые подавались агентствами, Vizio и её дочерняя компания, начиная с февраля 2014 года, производили смарт-телевизоры, которые в посекундном режиме собирают информацию о видео, отображаемом на их экране. В частности, речь идёт о видео, получаемом из кабельных и широкополосных сетей, сет-топ-боксов, проигрывателей DVD, из эфира и с потоковых устройств.

Помимо этого, компания Vizio собирала специфическую дополнительную информацию, которая затем прилагалась к данным о просмотре видео, – пол, возраст, семейное положение. Размер домохозяйства, уровень образования, наличие в собственности недвижимости, а также её стоимость, – утверждают в агентствах. Затем Vizio продавала собранную информацию третьим сторонам, которые использовали её для различных целей, включая размещение адресной рекламы для различных устройств, говорится в жалобе.

Как сказано в жалобе, сама компания Vizio представляет данную функцию, носящую название «Смарт-интерактивность», как средство, «помогающее давать пользователю советы и рекомендации по контенту», однако, не проинформировала потребителей о том, что в процессе работы данной функции идёт сбор информации о видео, которое просматривает пользователь. В жалобе говорится, что сбор компанией Vizio такой информации – происходящий без ведома и согласия пользователей – является нечестным и несправедливым, а также нарушает Акт Федеральной торговой палаты и законы штата Нью-Джерси о защите прав потребителей.

Сумма штрафных санкций в 2,2 миллиона долларов, которые должна выплатить Vizio, включает в себя 1,5 миллиона долларов, которые должны быть выплачены Федеральной торговой палате, и 1 миллион долларов для Отделения управления службы защиты прав потребителей в штате Нбю-Джерси. При этом 300 000 долларов из общей суммы штрафных санкций наложены условно.

Это уже не первый подобный скандал, связанный со сбором данных смарт-телевизорами. В марте 2016 года Европейская аудиовизуальная комиссия опубликовала Специальный отчёт IRIS под названием «Правда ли, что мой смарт-телевизор работает на «большого брата»?».

Летом прошлого года стало известно о приобретении Vizio китайской технологической компанией LeEco.