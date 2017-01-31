Согласно прогнозам экспертов, к 2023 году общая стоимость рынка Интернета вещей (IoT) достигнет отметки в 724,2 миллиарда долларов, при этом ведущую роль будет играть рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В отчёте «Обзор глобального рынка Интернета вещей к 2023 году», подготовленном агентством Research Nester, говорится, что развитие данного рынка в немалой степени будет обусловлено развитием технологий и рынка электронных гаджетов.

Темп ежегодного совокупного роста (CAGR) на рынке IoT в период с 2016 по 2023 год составит по прогнозам 13,2%. Данный рост будет простимулирован ростом распространения смарт-устройств и увеличением осведомлённости городского населения.

В 2015 году наибольший доход на данном рынке был отмечен в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, и такая ситуация, по мнению экспертов, продолжит сохраняться на протяжении всего анализируемого периода. Быстрые темпы урбанизации и доступность недорогих услуг в области данных стимулируют спрос на IoT-совместимые устройства.

Другими факторами, обуславливающими рост в секторе, являются технологические достижения в IT-секторе, которые обеспечили лучшее качество связи и обслуживания в сети Интернет. Высокоскоростной Интернет помогает вести удалённый мониторинг работы устройств.