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Internet of Things (IoT) / Интернет вещей
Согласно прогнозам экспертов, к 2023 году общая стоимость рынка Интернета вещей (IoT) достигнет отметки в 724,2 миллиарда долларов, при этом ведущую роль будет играть рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В отчёте «Обзор глобального рынка Интернета вещей к 2023 году», подготовленном агентством Research Nester, говорится, что развитие данного рынка в немалой степени будет обусловлено развитием технологий и рынка электронных гаджетов.

Темп ежегодного совокупного роста (CAGR) на рынке IoT в период с 2016 по 2023 год составит по прогнозам 13,2%. Данный рост будет простимулирован ростом распространения смарт-устройств и увеличением осведомлённости городского населения.

В 2015 году наибольший доход на данном рынке был отмечен в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, и такая ситуация, по мнению экспертов, продолжит сохраняться на протяжении всего анализируемого периода. Быстрые темпы урбанизации и доступность недорогих услуг в области данных стимулируют спрос на IoT-совместимые устройства.

Internet of Things (IoT) 2015

Другими факторами, обуславливающими рост в секторе, являются технологические достижения в IT-секторе, которые обеспечили лучшее качество связи и обслуживания в сети Интернет. Высокоскоростной Интернет помогает вести удалённый мониторинг работы устройств.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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