Компании LG и Sony решили в этом году убить 3D-стандарт. Ни один из телевизоров их производства, включая OLED-телевизоры хай-энд класса, не сможет показывать фильмы и телепрограммы в 3D.

Несколько лет тому 3D-телевизор был ни много, ни мало вершиной пирамиды кино-развлечений! Однако уже в этом году Sony и LG планируют свернуть производство 3D-телевизоров.

Недавно обе компании подтвердили информацию о том, что их последние модели телевизоров не будут поддерживать воспроизведение 3D-фильмов и телепрограмм.

Директор компании LG по продвижению новых продуктов Тим Алеси говорит: «По мере развития технологий, способность отображать 3D-контент перестала быть ключевым фактором при выборе нового телевизора. Недавние исследования показали, что использование данной функции также является невысоким, поскольку потребители предпочитают другие формы домашних развлечений».

В 2016 году компании Philips и Samsung приняли решение отказаться от выпуска 3D-телевизоров; от стандарта также отказались в других компаниях – в частности, в TCL, Sharp и Hisense.

В 2010 году, после выхода фильма «Аватар», на короткое время интерес к 3D-телевизорам пережил подъём, однако они всё равно не обрели должной популярности для домашних развлечений.

Аналитики считают, что недостаточный интерес к технологии был связан с тем, что для ощущения 3D-эффекта зрителям необходимо было одевать специальные поляризированные очки. Это разрушало ту свободу, с которой ассоциировался домашний просмотр телепрограмм.

По данным группы NPD, объёмы продаж таких телевизоров неуклонно снижались с 2012 года.

Также наблюдалось большое снижение продаж 3D-совместимых Blu-ray плееров.

Исполнительный директор NPD Бен Арнольд говорит: «Решение компаний LG и Sony прекратить выпуск 3D-телевизоров оказало огромное влияние на покупательские решения потребителей. Они просто последовали тому месседжу, который они получили от компаний. В настоящее время популярность активно набирают некоторые другие функции, в частности – HDR, 4K/UHD, а также «смарт» и увеличение диагонали экрана. К сожалению, для 3D больше не находится места на рынке».