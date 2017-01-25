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3DTV
Компании LG и Sony решили в этом году убить 3D-стандарт. Ни один из телевизоров их производства, включая OLED-телевизоры хай-энд класса, не сможет показывать фильмы и телепрограммы в 3D.

Несколько лет тому 3D-телевизор был ни много, ни мало вершиной пирамиды кино-развлечений! Однако уже в этом году Sony и LG планируют свернуть производство 3D-телевизоров.

Недавно обе компании подтвердили информацию о том, что их последние модели телевизоров не будут поддерживать воспроизведение 3D-фильмов и телепрограмм.

Директор компании LG по продвижению новых продуктов Тим Алеси говорит: «По мере развития технологий, способность отображать 3D-контент перестала быть ключевым фактором при выборе нового телевизора. Недавние исследования показали, что использование данной функции также является невысоким, поскольку потребители предпочитают другие формы домашних развлечений».

В 2016 году компании Philips и Samsung приняли решение отказаться от выпуска 3D-телевизоров; от стандарта также отказались в других компаниях – в частности, в TCL, Sharp и Hisense.

В 2010 году, после выхода фильма «Аватар», на короткое время интерес к 3D-телевизорам пережил подъём, однако они всё равно не обрели должной популярности для домашних развлечений.

Аналитики считают, что недостаточный интерес к технологии был связан с тем, что для ощущения 3D-эффекта зрителям необходимо было одевать специальные поляризированные очки. Это разрушало ту свободу, с которой ассоциировался домашний просмотр телепрограмм.

По данным группы NPD, объёмы продаж таких телевизоров неуклонно снижались с 2012 года.

Также наблюдалось большое снижение продаж 3D-совместимых Blu-ray плееров.

Исполнительный директор NPD Бен Арнольд говорит: «Решение компаний LG и Sony прекратить выпуск 3D-телевизоров оказало огромное влияние на покупательские решения потребителей. Они просто последовали тому месседжу, который они получили от компаний. В настоящее время популярность активно набирают некоторые другие функции, в частности – HDR, 4K/UHD, а также «смарт» и увеличение диагонали экрана. К сожалению, для 3D больше не находится места на рынке».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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