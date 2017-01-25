Компания Boeing создала для глобального спутникового оператора Asia Broadcast Satellite (ABS) спутник ABS-2A – полностью электрический космический аппарат типа 702, введённый в эксплуатацию 21 января. Данный спутник стал вторым полностью электрическим аппаратом, который компания Boeing изготовила для ABS.

ABS-2A был запущен в космос в июне 2016 года на борту принадлежащей компании SpaceX ракеты Falcon 9 и должен будет обеспечивать широкий спектр услуг спутниковой связи, включая услуги DTH-платформ.

«Мы провели три инвестиционных проекта по постройке и запуску трёх спутников на протяжении трёх лет подряд (ABS-2 в 2014, ABS-3A в 2015 и ABS-2A в 2016). Спутник ABS-2A – последний аппарат повышенной ёмкости, обеспечивающий расширение ёмкости и непрерывность предоставления услуг спутниковой связи из нашей ключевой точки доступа над регионом Индийского океана. Спутник размещён в паре со спутником ABS-2 в премиальной орбитальной позиции компании — 75 восточной долготы, а также оптимизирован для предоставления услуг передачи видео для растущей сферы кабельного телевидения и DTH», – говорит генеральный директор ABS Том Чой.

Космический аппарат оснащён 48 транспондерами Ku-диапазона, имеет 5 выделенных сверхмощных лучей Ku-диапазона и будет обслуживать клиентов ABS в странах Африки, в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка), России, Южной и Юго-Восточной Азии, находясь в орбитальной позиции 75 градусов восточной долготы.

«Компания Boeing стала первым производителем спутников, создающим и продающим полностью электрические аппараты, и наш последний спутник подтверждает наше лидерство в данной сфере, – заявил президент компании Boeing Satellite Systems International Марк Спивак. – Масштабируемая платформа спутника типа 702 в сочетании с эффективностью полностью электрического двигателя позволяет запускать два спутника внутри одной ракеты. Эта возможность объединять спутники в одном пусковом модуле в соответствии с нашими патентованными разработками позволяет нашим клиентам минимизировать расходы, связанные с запуском одного спутника».

Компания ABS является одним из самых быстрорастущих глобальных спутниковых операторов в мире. ABS предлагает полный спектр индивидуальных решений для вещательных компаний, провайдеров, предприятий и правительственных организаций, включая услуги вещания, передачи данных и телекоммуникаций.

Компания ABS управляет группировкой спутников, в которую входят такие аппараты, как ABS-2, ABS-2A, ABS-3A, ABS-4/Mobisat-1, ABS-6 и ABS-7. Спутники, принадлежащие компании, охватывают своим сигналом 93% населения планеты, проживающего в Северной и Южной Америке, Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Европе, на Ближнем Востоке, в России и странах СНГ. Штаб-квартира компании ABS расположена на Бермудских островах; компания также имеет офисы в Соединённых Штатах, ОАЭ, Южной Африке и странах Азии. Большинство акций ABS принадлежит фондам, находящимся в управлении европейской частной инвестиционной компании Permira. Принадлежащие Permira фонды купили ABS в 2010 году.