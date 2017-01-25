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Asia Broadcast Satellite (ABS)

Компания Boeing создала для глобального спутникового оператора Asia Broadcast Satellite (ABS) спутник ABS-2A – полностью электрический космический аппарат типа 702, введённый в эксплуатацию 21 января. Данный спутник стал вторым полностью электрическим аппаратом, который компания Boeing изготовила для ABS.

ABS-2A был запущен в космос в июне 2016 года на борту принадлежащей компании SpaceX ракеты Falcon 9 и должен будет обеспечивать широкий спектр услуг спутниковой связи, включая услуги DTH-платформ.

«Мы провели три инвестиционных проекта по постройке и запуску трёх спутников на протяжении трёх лет подряд (ABS-2 в 2014, ABS-3A в 2015 и ABS-2A в 2016). Спутник ABS-2A – последний аппарат повышенной ёмкости, обеспечивающий расширение ёмкости и непрерывность предоставления услуг спутниковой связи из нашей ключевой точки доступа над регионом Индийского океана. Спутник размещён в паре со спутником ABS-2 в премиальной орбитальной позиции компании — 75 восточной долготы, а также оптимизирован для предоставления услуг передачи видео для растущей сферы кабельного телевидения и DTH», – говорит генеральный директор ABS Том Чой.

Космический аппарат оснащён 48 транспондерами Ku-диапазона, имеет 5 выделенных сверхмощных лучей Ku-диапазона и будет обслуживать клиентов ABS в странах Африки, в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка), России, Южной и Юго-Восточной Азии, находясь в орбитальной позиции 75 градусов восточной долготы.

«Компания Boeing стала первым производителем спутников, создающим и продающим полностью электрические аппараты, и наш последний спутник подтверждает наше лидерство в данной сфере, – заявил президент компании Boeing Satellite Systems International Марк Спивак. – Масштабируемая платформа спутника типа 702 в сочетании с эффективностью полностью электрического двигателя позволяет запускать два спутника внутри одной ракеты. Эта возможность объединять спутники в одном пусковом модуле в соответствии с нашими патентованными разработками позволяет нашим клиентам минимизировать расходы, связанные с запуском одного спутника».

Компания ABS является одним из самых быстрорастущих глобальных спутниковых операторов в мире. ABS предлагает полный спектр индивидуальных решений для вещательных компаний, провайдеров, предприятий и правительственных организаций, включая услуги вещания, передачи данных и телекоммуникаций.

Компания ABS управляет группировкой спутников, в которую входят такие аппараты, как ABS-2, ABS-2A, ABS-3A, ABS-4/Mobisat-1, ABS-6 и ABS-7. Спутники, принадлежащие компании, охватывают своим сигналом 93% населения планеты, проживающего в Северной и Южной Америке, Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Европе, на Ближнем Востоке, в России и странах СНГ. Штаб-квартира компании ABS расположена на Бермудских островах; компания также имеет офисы в Соединённых Штатах, ОАЭ, Южной Африке и странах Азии. Большинство акций ABS принадлежит фондам, находящимся в управлении европейской частной инвестиционной компании Permira. Принадлежащие Permira фонды купили ABS в 2010 году.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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