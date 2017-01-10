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DAB Radio Norway
Технология FMрадиовещания была изобретена в 1933 году в Соединённых Штатах. В первые годы продвижение технологии шло достаточно медленно, но затем она обрела безумную популярность во всём миреглавным образом, благодаря тому, что используемая в ней частотная модуляция позволяла добиться лучшего качества передачи звука в сравнении с привычной амплитудной модуляцией (AM).

Но, похоже, эпоха FMрадио подходит к своему концу. Норвегия собирается стать первой в мире страной, которая отключит все передатчики FMсетейпосле более 60 лет использования технологии. Не исключено, что примеру Норвегии вскоре последуют и другие страны.

Как сообщает агентство Reuters, процесс отключения FMпередатчиков в Норвегии начнётся на этой неделе: в среду, 11 января будет выключен передатчик местной станции, вещающей в городе Будё на севере страны. До конца года все FMрадиостанции, работающие в Норвегии, прекратят трансляции. Им на смену придёт цифровое вещание в стандарте DAB, дающее возможность передавать звук с ещё лучшим качеством.

20161103-informasjonsplakat_-digital-radio-erstatter-fm-i-2017-page-001Некоторые другие страны также озвучивали свои планы, связанные с прекращением FMвещания в ближайшее время. К примеру, Швейцария собирается перейти с FM на DAB в 2020 году.

«Многие страны сейчас попытаются изучить опыт Норвегии в этом вопросе», – заявил Олен Йорген Торвмарк, возглавляющий проект Digital Radio Norway (Цифровое радиовещание в Норвегии), организованный национальными радиовещателями с целью облегчения перехода на цифру ещё в 2015 году, когда впервые были озвучены планы отключить FMрадио в 2017 году.

Решение о прекращении FMвещания в Норвегии было принято парламентом страны в 2011 году. В правительстве решили, что параллельное существование FMвещания и цифрового DABвещания в стране с населением всего в 5 миллионов человек было бы непозволительной роскошью. Кроме того, FMрадио отсутствует в некоторых горных районах и фьордах страны.

Исходя из того, что стоимость FMвещания примерно в восемь раз выше стоимости цифрового вещания, сэкономленные средства, по мнению правительства Норвегии, вещатели смогут направить на улучшение качества контента.

«Цифровизация радиовещания откроет дорогу к появлению большего количества радиоканалов, к радости слушателей по всей стране, – заявил в 2015 году тогдашний министр культуры Норвегии Торхильд Видвей. – Слушатели получат доступ к более разнообразному и плюралистичному радиоконтенту, а также смогут насладиться лучшим качеством звука и новой функциональностью».

Однако, далеко не все норвежцы рады переходу радио на цифру. Опрос жителей страны, проведённый прошлым летом по заказу еженедельной газеты Dagbladet, показал, что 66% респондентов были против перехода от FM к DAB, а поддерживали такой переход лишь 17%.

Для многих отрицательное отношение к цифровизации радио связано с вопросами экономического плана. По подсчётам Digital Radio Norway, отключение FMвещания сделает ненужным устаревшим хламом примерно 7,9 миллиона приёмников по всей стране, при этом лишь 20% всех частных автомобилей, ездящих по дорогам Норвегии, имеют в своём салоне систему для прослушивания DABрадио. В то же время, согласно сообщению Reuters, стоимость специального адаптера, превращающего старый автомобильный FMприёмник в современную DABсистему, может составить 1 500 норвежских крон (174,70 доллара).

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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