Технология FM — радиовещания была изобретена в 1933 году в Соединённых Штатах . В первые годы продвижение технологии шло достаточно медленно , но затем она обрела безумную популярность во всём мире – главным образом , благодаря тому , что используемая в ней частотная модуляция позволяла добиться лучшего качества передачи звука в сравнении с привычной амплитудной модуляцией ( AM ).

Но, похоже, эпоха FM—радио подходит к своему концу. Норвегия собирается стать первой в мире страной, которая отключит все передатчики FM—сетей – после более 60 лет использования технологии. Не исключено, что примеру Норвегии вскоре последуют и другие страны.

Как сообщает агентство Reuters, процесс отключения FM—передатчиков в Норвегии начнётся на этой неделе: в среду, 11 января будет выключен передатчик местной станции, вещающей в городе Будё на севере страны. До конца года все FM—радиостанции, работающие в Норвегии, прекратят трансляции. Им на смену придёт цифровое вещание в стандарте DAB, дающее возможность передавать звук с ещё лучшим качеством.

Некоторые другие страны также озвучивали свои планы, связанные с прекращением FM—вещания в ближайшее время. К примеру, Швейцария собирается перейти с FM на DAB в 2020 году.

«Многие страны сейчас попытаются изучить опыт Норвегии в этом вопросе», – заявил Олен Йорген Торвмарк, возглавляющий проект Digital Radio Norway (Цифровое радиовещание в Норвегии), организованный национальными радиовещателями с целью облегчения перехода на цифру ещё в 2015 году, когда впервые были озвучены планы отключить FM—радио в 2017 году.

Решение о прекращении FM—вещания в Норвегии было принято парламентом страны в 2011 году. В правительстве решили, что параллельное существование FM—вещания и цифрового DAB—вещания в стране с населением всего в 5 миллионов человек было бы непозволительной роскошью. Кроме того, FM—радио отсутствует в некоторых горных районах и фьордах страны.

Исходя из того, что стоимость FM—вещания примерно в восемь раз выше стоимости цифрового вещания, сэкономленные средства, по мнению правительства Норвегии, вещатели смогут направить на улучшение качества контента.

«Цифровизация радиовещания откроет дорогу к появлению большего количества радиоканалов, к радости слушателей по всей стране, – заявил в 2015 году тогдашний министр культуры Норвегии Торхильд Видвей. – Слушатели получат доступ к более разнообразному и плюралистичному радиоконтенту, а также смогут насладиться лучшим качеством звука и новой функциональностью».

Однако, далеко не все норвежцы рады переходу радио на цифру. Опрос жителей страны, проведённый прошлым летом по заказу еженедельной газеты Dagbladet, показал, что 66% респондентов были против перехода от FM к DAB, а поддерживали такой переход лишь 17%.

Для многих отрицательное отношение к цифровизации радио связано с вопросами экономического плана. По подсчётам Digital Radio Norway, отключение FM—вещания сделает ненужным устаревшим хламом примерно 7,9 миллиона приёмников по всей стране, при этом лишь 20% всех частных автомобилей, ездящих по дорогам Норвегии, имеют в своём салоне систему для прослушивания DAB—радио. В то же время, согласно сообщению Reuters, стоимость специального адаптера, превращающего старый автомобильный FM—приёмник в современную DAB—систему, может составить 1 500 норвежских крон (174,70 доллара).