Группа компаний S7 приобрела в собственность космодром «Морской старт»

Сделка была совершена после достигнутых договорённостей между S7 и ракетно-космической корпорации «Энергия», сообщают «Известия» со ссылкой на гендиректора РКК «Энергия» Владимира Солнцева.

Группа компаний выкупила космодром, попутно взяв на себя долю расходов на эксплуатацию. В июне 2017 года на счету бывшего собственника должны оказаться последние финансовые поступления от совершённой сделки, что произойдёт сразу после регистрации пусковой платформы и командного судна в Либерии.

«S7 уже вступила в права владения «Морским стартом». Для этого необходимо было подписать ряд документов, и последний из них, завершающий сделку, мы закрыли в декабре. S7 уже взяла на себя часть затрат по содержанию плавучего космодрома и инфраструктуры», — прокомментировал состоявшуюся сделку Солнцев.

Группа компаний S7 подтвердила информацию о соглашении, однако от комментариев отказалась.

«Мы обязались зарегистрировать командное судно и буксируемую платформу в либерийском морском реестре. После этого открывается аккредитив, и мы осуществляем окончательные расчеты по сделке. Часть денег собственник S7 Владислав Филев уже заплатил, остальная сумма будет переведена нам в июне следующего года. По графику у нас подписание соглашения с Boeing намечено на начало января — до 12-го числа. Там большой объем документов, и период их окончательной подготовки наложился на праздники, поэтому всё немного сдвинулось. Отмечу, что основополагающий документ — меморандум об урегулировании — подписан обеими сторонами», — рассказал подробности глава «Энергии».

Соглашению, которое наконец было подписано, на протяжении трёх лет предшествовали долгие судебные тяжбы. Урегулирование конфликтов закончились лишь в начале осени 2015 года.

«Смысл сделки по приобретению S7 «Морского старта» остается для меня скрытым. Непонятно, как новый собственник сможет обеспечить окупаемость проекта при том, что сейчас ракет для плавучего космодрома нет, а содержать всю инфраструктуру нужно всё время, причем в иностранном порту. Как тут делать бизнес — совершенно непонятно. Надеюсь, мы впоследствии узнаем больше и тогда сможем более осмысленно оценить произошедшее», — рассказал научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.