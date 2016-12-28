Канал Савика Шустера продолжит трансляцию с повторами старых программ

Телеканал Шустера 3s.tv всё-таки останется в эфире в 2017 году, но будет повторять старые выпуски программ, сообщает Детектор.Медиа.

Информация о продолжении эфира была подтверждена руководительницей службы социальных коммуникаций ООО «ТРК ВИС» Еленой Тофанчук. «Пока еще повторы, как дальше – не знаю», – заявила она.

Программа передач канала на 2-8 января уже также известна.

Тофанчук рассказала, что пока трудно говорить о будущем телеканала. Как известно, в апреле Государственная фискальная служба Украины прояснила ситуацию касательно претензий к Шустеру и заявила, что проведёт налоговую проверку ведущего. Шустера обвинили в том, что он не предъявил декларацию на взятый в 2008 году кредит на сумму 1,34 млн евро, а также в уклонении от уплаты налога из доходов физлиц на сумму свыше 2,1 млн грн.

Помимо этого, должностных лиц компании «Савик Шустер студия», обвинили в занижении налога на добавленную стоимость на общую сумму 1,99 млн грн за счет занижения стоимости программы «Шустер live» в 2012-2014 годах. Член политсовета ВО «Родина» Андрей Сенченко рассказал, что Пётр Порошенко вместе со своей командой и направили налоговую к Шустеру, чтобы остановить трансляцию его программы «Шустер Live».

В нынешнем году, в эфире «Шустер live», президент Центра исследований политических ценностей Олесь Доний заявлял, что аппарат президента Украины дал команду в течение лета «дожать» Шустера, после чего ведущий обратился к Порошенко и Генпрокурору Юрию Луценко по вопросу давления на студию.

«Когда вы были в опале, и когда на меня оказывалось огромное давление, чтобы вы здесь не появлялись. И когда даже вы, Юрий Витальевич, сидели и я не имел права о вас говорить, но всегда говорил, я не боялся. Подумайте, эта студия вам еще тоже может понадобиться», — высказался тогда ведущий.

Летом Международная федерация журналистов обратилась к украинской власти с требованием — прекратить преследование независимого телеканала и журналистов. В частности, идет речь о ток-шоу Савика Шустера «Шустер live». Объявление было размещено на официальном сайте федерации.

Напомним, 1 декабря на официальном сайте канала Савика Шустера было заявлено, что с 1 января 2017 года 3s.tv прекращает свою деятельность в связи с нехваткой средств и отсутствием спонсоров.