Запуск ракеты «Протон-М» перенесён из-за мусора в двигателях

Старт ракеты-носителя «Протон-М» отложен до января 2017 года, сообщает ТАСС.

По данным источника в ракетно-космической отрасли, очередной перенос запуска связан с обнаружением мусора в рулевых двигателях ракеты.

«В рулевых двигателях одной из ступеней ракеты-носителя обнаружен мусор. Двигатель производства Воронежского механического завода, куда будет направлена проверяющая комиссия. Принято решение заменить двигатель и ведущие к нему топливопроводы, провести полную дефектацию изделия», — сообщил источник.

Известно, что запуск «Протон-М» должен был быть осуществлён 28 декабря с космодрома Байконур. По словам специалистов, Центра им. Хруничева, запуск перенесён с целью проведения проверок разгонного блока и систем носителя.

Точная новая дата запуска пока не называется. Известно, что запуск ракеты-носителя должен был состояться ещё в начале 2016 года, однако с тех пор старт был перенесён уже несколько раз.

Спутник EchoStar-21 должен будет обеспечить связь по всей Европе. Данный аппарат – шестой по счёту в группировке EchoStar, планируемый к запуску при помощи «Протона-М».