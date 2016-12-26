В Украине в преддверии Нового года набирает обороты истерия по поводу массового и тотального отключения телевидения у украинцев. Доходит совсем до абсурдных заявлений о том, что в селах отключат телевидение, останется 3 государственных телеканала и украинцам будет нечего смотреть!

Так как до часа «Х» осталось менее недели, мы обратились к медиаэксперту Александру Глущенко за разъяснениями по поводу сложившейся ситуации в медиапространстве.

— Александр, что за изменения намечаются с 1 января в украинском телевизионном бизнесе?

1 января в Украине вступает в силу законопроект №3504 «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)» принятый Верховной Радой в октябре и подписанный Президентом в начале ноября.

Таким образом, с нового года договоренности между кабельными операторами и медиагруппами становятся сугубо коммерческими. Изменения касается ТОЛЬКО провайдеров/операторов и никоим образом не затрагивает эфирное и спутниковое ТВ!

До 1 января 2017 г. Закон Украины обязывает кабельного оператора ретранслировать в своей сети все телеканалы, которые есть в аналоговом эфире. В зависимости от региона, количество телеканалов варьировалось от 10 до 14-18. Оплата бралась только за техническую доставку сигнала, но никак не за сами каналы. Со стороны кабельщика это выглядело, как «обязаловка» бесплатно ретранслировать то, что есть в эфире. Теперь же с Нового года в сети у оператора/провайдера в обязательном порядке должны быть ТОЛЬКО государственные каналы, каналы общественного ТВ, местные. Со всеми остальными каналами отношения сугубо коммерческие. Так что громкие заявления о том, что выключает все телеканалы и останется только ТРИ канала – это некорректная интерпретация закона и нагнетание обстановки. В Украине более 60 телеканалов, украинских, которые работают с кабельщиками. Без всего телевидения зритель не останется. Повторюсь, речь идет исключительно о кабельном ТВ, IPTV. Эфир и спутник этот закон не регулирует!

— Подорожают ли услуги кабельного ТВ?

В начале декабря медиагруппами была озвучена минимальная стоимость контента для сетей платного ТВ, при заключении договоров в декабре этого года:

1+1 media (6 каналов: «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Униан ТВ» и «Бигуди») – 0,75 грн за 1 абонента в месяц.

(6 каналов: «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Униан ТВ» и «Бигуди») – 0,75 грн за 1 абонента в месяц. StarLightMedia (6 каналов: «СТБ», «ICTV», «Новый канал», «QTV», «М1» и «М2») – 0,75 грн за 1 абонента в месяц. Предложение действительно до 1 января, с 1 января стоимость дистрибуции составит 1,5 грн за абонента.

(6 каналов: «СТБ», «ICTV», «Новый канал», «QTV», «М1» и «М2») – 0,75 грн за 1 абонента в месяц. Предложение действительно до 1 января, с 1 января стоимость дистрибуции составит 1,5 грн за абонента. «Медиа Группа Украина» (3 канала: «Украина», «НЛО TV» и «Индиго TV») – 0,45 грн за 1 абонента в месяц.

(3 канала: «Украина», «НЛО TV» и «Индиго TV») – 0,45 грн за 1 абонента в месяц. Inter Media Group (9 каналов: «Интер», «НТН», «Мега», «Enter-фильм», «Пиксель», «K1», «K2», «Zoom» и «EuroNews») – 3 грн за 1 абонента в месяц.

(9 каналов: «Интер», «НТН», «Мега», «Enter-фильм», «Пиксель», «K1», «K2», «Zoom» и «EuroNews») – 3 грн за 1 абонента в месяц. 5 канал – 0,10 грн за 1 абонента в месяц.

В ходе переговоров, как правило, цена уменьшается и в результате получается 2,5-3 грн с абонента.

При договоренностях включить каналы всех медиагрупп в состав предложения, кабельное ТВ может как подорожать, так и нет. Все зависит от существующей цены, маржинальности бизнеса провайдера и его личных возможностей. Если подорожает, гривен на 5-10-15 за базовый, самый дешевый пакет. Скажу очень непопулярную правду для потребителя, и интернет, и ТВ в Украине живут в ценах 2013 г, когда курс был 8 грн за доллар. Так как большая составляющая в бизнесе теле и телеком-провайдеров – импорт (контент, оборудование…), то подорожание услуг неизбежно, в минус работать никто не будет. При помощи медиагрупп, без их помощи, кабельное ТВ и интернет рано или поздно подорожали бы. Ну не может в стране дорожать всё, кроме ТВ и интернет.

— Может ли провайдер отключить каналы одной из медиагрупп?

Конечно, может. В Украине около 60 телеканалов, которые работают с провайдерами. Коммерция – это договоренности и поиск компромиссов. Кто-то договорился, кого-то условия не устроили. Откройте список телеканалов своего провайдера и посмотрите, есть ли там, например, канал «Телевсесвіт» или «Трофей» либо «Малятко ТВ». Ведь это существующие каналы, с лицензией, с вещанием на спутнике, с передачами. Если у вас в сети нет какого-то из этих телеканалов – не договорились. Такая же история может случиться и с телеканалами медиагрупп. Считайте, что у нас их пять. 1 января могут исчезнуть из кабельной сети, например, каналы какой-то из групп. Вполне могут. Это значит, что ваш оператор не договорился. Значит, их место займут другие каналы. Благо, предложений на рынке больше, чем возможности сетей (аналоговых). Заявления, который муссируются в СМИ о том, что украинцы вообще останутся без ТВ – это неправда. В кабельных сетях могут отключить каналы тех либо иных медиагрупп, но никак не все каналы. В сетях провайдер вынужден будет ретранслировать каналы: Первый национальный, Культура, Рада, каналы Областного ТВ, местные. Доступ к этим вещателям по умолчанию должен быть у всех. К каналам, которые работают по коммерческой схеме – только за деньги. Такая практика во всем цивилизованном мире.

— Что делать абоненту кабельного ТВ, если отключили любимые каналы?

Надеюсь до этого не дойдет, и правообладатели договорятся с провайдерами. Благо, дело движется, и игроки на рынке идут на диалог, договариваются между собой.

После 1 января с вступлением Закона в силу, за каналы либо нужно платить, либо выключить и не нарушать закон и права:

ваш кабельный оператор не договорился и вынужден выключить основные украинские телеканалы в своей сети;

ваш кабельный оператор договорился не со всеми медиагруппами, каналов стало меньше, абонентская плата увеличится;

ваш кабельный оператор договорился со всеми медиагруппами и абонентская плата за кабельное ТВ с 1 января станет значительно больше.

Если уж случился такой форс-мажор и телеканалы отключили, то вариантов для потребителя несколько:

отключиться от кабельного ТВ вообще (книги, театр, кино, интернет, спорт – намного полезней телевизора);

подключиться к конкурентам, которые договорились, и платить им;

установить эфирную антенну и смотреть телеканалы медиагрупп в аналоговом качестве либо в цифровом через приставку Т2 – БЕСПЛАТНО;

установить спутниковую антенну и смотреть телеканалы медиагрупп БЕСПЛАТНО;

подключиться через интернет к одному из легальных телевизионных сервисов интернет ТВ (Megogo, Oll.TV, Divan.TV, Trinity TV, Starcards.TV) и платить им.

В любом случае, без ТВ с творением Казимира Малевича ни в одном из вариантов зрители не останутся. Если зритель, потребитель, считает, что он не должен платить за ТВ, у него есть возможность ТВ не смотреть, не пользоваться услугами многоканальных сетей, и не платить за то, что он не хочет. Всегда есть бесплатная урезанная альтернатива.