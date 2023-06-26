Спутник BlueWalker обеспечил скорость загрузки данных на уровне сети 4G

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Мощный прототип спутника доказал способность обеспечивать стабильную скорость загрузки данных на немодифицированные потребительские телефоны на уровне 4G.

В компании AST SpaceMobile сообщили о том, что разработанный ею низкоорбитальный спутник BlueWalker 3 в ходе испытаний неоднократно демонстрировал возможность загрузки данных на пользовательские устройства на уровне 10 Мбит/сек. Это важная веха для компании, поскольку она продолжает строить первую и единственную на сегодняшний день космическую широкополосную сеть сотовой связи под названием SpaceMobile.

Сеть SpaceMobile разработана для обеспечения подключения на скорости 4G/5G в любой точке планеты, что позволит подключаться к ней с помощью стандартных смартфонов. Конечная цель разработки этой технологии заключается в улучшении возможностей связи в глобальном сообществе, и особенно это касается тех, кто проживает в регионах со слабым покрытием или вообще без него.

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Также данная инновационная технология должна обеспечить расширение покрытия для компаний, предоставляющих услуги беспроводной связи, путём заполнения пробелов и мёртвых зон в их сетях. Компания AST планирует напрямую подключить обычные мобильные телефоны к космической широкополосной спутниковой сети сотовой связи. И это означает, что пользователи смогут выходить в интернет практически из любого места без необходимости внесения каких-либо модификаций в своё устройство.

В компании AST SpaceMobile планируют запустить на орбиту 168 спутников. Первые 20 из них будут предназначены для покрытия экваториальных регионов. Следующие 90 – для создания значительного глобального покрытия, а оставшиеся 58 – для создания дополнительной ёмкости.

В начале текущего года компании AST SpaceMobile при содействии компании AT&T удалось подключить имеющийся в широкой продаже смартфон Samsung Galaxy S22 к находящемуся на околоземной орбите спутнику, чтобы осуществить двусторонний голосовой звонок.