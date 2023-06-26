UARU

UARU

Спутник BlueWalker обеспечил скорость загрузки данных на уровне сети 4G

НовостиСпутниковая связь
- Реклама -

Мощный прототип спутника доказал способность обеспечивать стабильную скорость загрузки данных на немодифицированные потребительские телефоны на уровне 4G.

В компании AST SpaceMobile сообщили о том, что разработанный ею низкоорбитальный спутник BlueWalker 3 в ходе испытаний неоднократно демонстрировал возможность загрузки данных на пользовательские устройства на уровне 10 Мбит/сек. Это важная веха для компании, поскольку она продолжает строить первую и единственную на сегодняшний день космическую широкополосную сеть сотовой связи под названием SpaceMobile.

Сеть SpaceMobile разработана для обеспечения подключения на скорости 4G/5G в любой точке планеты, что позволит подключаться к ней с помощью стандартных смартфонов. Конечная цель разработки этой технологии заключается в улучшении возможностей связи в глобальном сообществе, и особенно это касается тех, кто проживает в регионах со слабым покрытием или вообще без него.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Также данная инновационная технология должна обеспечить расширение покрытия для компаний, предоставляющих услуги беспроводной связи, путём заполнения пробелов и мёртвых зон в их сетях. Компания AST планирует напрямую подключить обычные мобильные телефоны к космической широкополосной спутниковой сети сотовой связи. И это означает, что пользователи смогут выходить в интернет практически из любого места без необходимости внесения каких-либо модификаций в своё устройство.

В компании AST SpaceMobile планируют запустить на орбиту 168 спутников. Первые 20 из них будут предназначены для покрытия экваториальных регионов. Следующие 90 – для создания значительного глобального покрытия, а оставшиеся 58 – для создания дополнительной ёмкости.

В начале текущего года компании AST SpaceMobile при содействии компании AT&T удалось подключить имеющийся в широкой продаже смартфон Samsung Galaxy S22 к находящемуся на околоземной орбите спутнику, чтобы осуществить двусторонний голосовой звонок.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
- Реклама -

Читайте также

Новости

«Киевстар ТВ» запускает благотворительный пакет для помощи детям с ожогами

Этот пакет не только предоставит абонентам доступ к широкому выбору контента, но и поможет детям, пострадавшим от ожогов из-за полномасштабного вторжения.
Новости

HomeNet обеспечил Жмеринку энергонезависимым интернетом со скоростью до 1 Гбит/с

Благодаря расширению канала передачи связи, жители города теперь могут пользоваться услугой интернета со скоростью до 500 Мбит/с.
Новости

В Украине начал вещание детский телеканал Nickelodeon с украиноязычной озвучкой

Теперь украинские дети вместе с родителями имеют доступ к огромному выбору шоу и программ, полностью озвученных на родном языке.
Новости

Слияние отменяется: спутниковые гиганты прекратили переговоры об объединении

Американская спутниковая компания Intelsat и люксембургский оператор SES прекратили переговоры о возможном объединении своих бизнесов.
Новости

Попался на незаконной трансляции: ирландский спортивный паб оштрафовали на 16000 евро

На паб в ирландском городе Леттеркенни наложен штраф на сумму 16 тысяч евро за незаконную трансляцию программ Sky Sports.
© Copyright 2007-2023 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить