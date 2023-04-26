Из Америки в Японию: осуществлён первый в истории телефонный звонок через спутник

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Американский спутниковый оператор AST SpaceMobile провел первый в истории телефонный звонок через спутник. Для этого использовался обычный смартфон Samsung Galaxy S22 без каких-либо модификаций, – говорится в пресс-релизе компании.

Звонок был осуществлен через спутник BlueWalker 3 из США в Японию. По сути, космический аппарат работал как базовая станция сотовой связи (в тех же частотных диапазонах). Особенностью технологии AST SpaceMobile является отсутствие крупных антенн, необходимых для работы, например, спутников Starlink. В подготовке и тестировании первых голосовых вызовов через BlueWalker 3 принимали участие инженеры Vodafone, Rakuten и AT&T.

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Американский оператор AT&T обещает обеспечить покрытие в труднодоступных местах через спутники SpaceMobile во всех стандартах связи – от 2G до 5G. В свою очередь, T-Mobile объявил о партнерстве со SpaceX для реализации аналогичной идеи через спутники Starlink, количество которых уже превышает 4 тысячи. Компания Amazon также планирует запустить 3236 спутников Project Kuiper к 2026 году, а Verizon станет ее партнером.

Таким образом, теоретически через несколько лет телефоны смогут использовать спутники для осуществления звонков вне зон покрытия сотовых сетей. Стоимость разговоров и передачи данных в спутниковых сетях на данный момент неизвестна, но есть предположение, что они могут быть включены в действующие тарифные планы телекоммуникационных операторов. Мобильная связь в США отличается высокой стоимостью, поэтому операторы могут позволить себе подобные технологические новинки.

Напомним, компания AST SpaceMobile создает первую и единственную космическую сотовую широкополосную сеть. Она имеет соглашения и договоренности с операторами мобильной связи по всему миру, у которых около 2 миллиардов существующих абонентов. Среди них – Vodafone Group, Rakuten Mobile, AT&T, Bell Canada, Orange, Telefonica, TIM, Saudi Telecom Company, Zain KSA, Etisalat, Indosat Ooredoo Hutchison, Smart Communications, Globe Telecom, Millicom, Smartfren, Telecom Argentina, Telstra, Africell, Liberty Latin America и другие.