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В Украине начал вещание детский телеканал Nickelodeon с украиноязычной озвучкой

НовостиТелевидение
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Любимые герои детских сериалов теперь звучат на украинском языке.

1+1 media и Paramount Global объявили о запуске украиноязычного телеканала Nickelodeon, что позволит украинским детям наслаждаться просмотром любимых мультиков и шоу на родном языке.

С 1 июня канал доступен на разных платформах платного телевидения, включая OTT, пакеты спутникового оператора Viasat и кабельные сети. Nickelodeon предлагает украинской аудитории локализованную версию всемирно известного бренда с более чем 40-летней историей.

Nickelodeon направлен на детей дошкольного возраста, школьников и подростков и предлагает широкий выбор популярных шоу и программ, идеально подходящих для семейного просмотра.

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Украинские зрители могут просматривать такие полностью локализованные мультсериалы, как «Губка Боб Квадратные Брюки», «Щенячий патруль», «Опасный Генр», «Нейт Всемогущий» и другие.

Телеканал Nickelodeon до конца текущего года планирует обновление собственной библиотеки контента более чем на 200 премьерных серий различных шоу.

Запуск телеканала Nickelodeon с украиноязычным контентом открывает новую эпоху для украинских детей и их родителей, даря множество положительных эмоций от просмотра любимых шоу. Эта инициатива подчеркивает важность локализации контента и удовлетворения потребностей украинской аудитории. Теперь украинские дети смогут наслаждаться непревзойденным миром Nickelodeon на своем родном языке.

Ранее мы сообщали, что Nickelodeon вернулся к использованию логотипа с кляксой.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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