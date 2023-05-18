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Дубль второй: Nickelodeon возвращается к использованию логотипа с кляксой

НовостиТелевидение
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В рамках новой брендовой кампании телеканал Nickelodeon вернулся к использованию знакомого логотипа с кляксой («The Splat»).

Обновлённый логотип с 8 мая уже используется на рынке США. В июле ребрендинг, включающий разнообразные эфирные графические обновления, стартует в Великобритании, а до конца текущего года охватит и другие рынки.

В пресс-релизе Nickelodeon говорится, что телеканал привлёк к процессу шесть американских и международных анимационных студий. Они разработали новые брендовые материалы, чтобы продемонстрировать «энергичность и чувствительность» канала через его знаковых персонажей – таких, как Губка Боб Квадратные Штаны, Черепашки-ниндзя, Щенячий патруль, Подсказки Бульки, Малышка Акула, Мой Шумный Дом и Монстр Хай.

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«Для нас пришло время внимательнее посмотреть на бренд, присмотреться к нашей аудитории, поговорить с нашей аудиторией и перестроить все составляющие Nickelodeon», – сказала исполнительный вице-президент по глобальному детскому и семейному маркетингу Nickelodeon и Paramount Сабрина Калуори.

Как менялся логотип

Ребрендинг 2023 года является первым за последние шесть лет. Тогда в 2017 году логотип Nickelodeon избавился от любых дополнительных элементов, сохранив только текстовое написание.

Сейчас же, мы видим возвращение к Splat-версии логотипа, который сеть прекратила использовать в 2009 году. Таким образом, телеканал Nickelodeon впервые за последние 14 лет представил обновленный логотип с кляксой. Известная оранжевая клякса была переработана, став более округлой и текстурированной, чтобы соответствовать современным тенденциям в дизайне.

Возвращение к знакомому логотипу является стратегическим шагом Nickelodeon, направленным на укрепление своей идентичности и узнаваемости. Логотип в виде кляксы является одним из самых узнаваемых символов в телевизионной индустрии и ассоциируется с этим веселым и популярным телеканалом.

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Обновленный логотип Nickelodeon призван подчеркнуть динамичность и жизнерадостность канала, который пользуется популярностью у детей и подростков на протяжении долгого времени. Это изменение позволяет Nickelodeon оставаться актуальным и привлекательным для своей целевой аудитории, отражая дух времени и современные тенденции в медиаиндустрии.

Новый логотип Nickelodeon отражает стремление к инновациям и современности, сохраняя одновременно легко узнаваемый и дружелюбный облик, с которым зрители на протяжении многих лет ассоциировали этот телеканал.

Отметим также, что у Nickelodeon довольно богатая история изменений логотипа. Если вам интересно, то советуем посетить сайт Logopedia и самостоятельно проследить за изменением логотипа этого популярного телеканала для детей и подростков.

Также стоит отметить, что у Nickelodeon имеется богатая история изменений своего логотипа. Если вас интересует данная тема, то рекомендуем посетить сайт Logopedia, где вы сможете самостоятельно проследить за эволюцией логотипа этого популярного детского и подросткового телеканала. Здесь вы найдете все изменения, которые происходили с логотипом Nickelodeon на протяжении его истории. Это увлекательное путешествие позволит ознакомиться с творческими решениями и стилистическими изменениями, сопровождающими этот бренд на протяжении многих лет.

Ранее мы сообщали, что HISTORY Channel обновил логотип в европейских странах.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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