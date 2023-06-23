Слияние отменяется: спутниковые гиганты прекратили переговоры об объединении

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Американская спутниковая компания Intelsat и люксембургский оператор SES прекратили переговоры о возможном объединении своих бизнесов. Данные переговоры продолжались несколько месяцев.

Американский спутниковый гигант Intelsat вышел из переговоров о слиянии со своим люксембургским конкурентом CNBC. Об этом сообщила телекомпания CNBC.

В компании Intelsat решили прекратить переговоры после возникновения разногласий с SES касательно видения бизнес-приоритетов. Кроме того, не было чёткого понимания того, привело ли бы слияние к формированию большей стоимости по сравнению с продолжением работы Intelsat как самостоятельной компании, – сообщил компании CNBC источник, знакомый с ситуацией.

В заявлении пресс-службы компании SES говорится, что переговоры о слиянии завершились после того, как в компании пришли к выводу, что «не может быть уверенности в том, что транзакция состоится».

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Как сообщалось ранее, слияние создало бы объединённый бизнес в США и Европе стоимостью более 10 миллиардов долларов.

Обе компании испытывают всё большее давление из-за дрейфа рынка спутниковой связи от трансляции видеоконтента в сторону услуг передачи данных, что повлекло за собой бурную консолидацию в данном секторе. Компания SpaceX Илона Маска в наибольшей степени изменила рынок, поскольку её бизнес-проект Starlink вырос до более чем 1.5 миллиона клиентов менее чем за три года с момента дебюта услуги.

Провал переговоров о слиянии произошёл вскоре после того, как в компании SES объявили о том, что её генеральный директор Стив Коллар покинет свой пост в конце этого месяца. Этот шаг стал неожиданностью для космической отрасли, поскольку карьера Коллара в SES продолжается уже более 20 лет.

В июле прошлого года французская спутниковая компания Eutelsat объявила старте переговоров о слиянии с британской компанией OneWeb. Цель такого объединения заключается в том, чтобы бросить вызов таким компаниям, как принадлежащий Илону Маску SpaceX с её проектом Starlink и Amazon.com с её программой Project Kuiper.