Vodafone заплатит 1,76 млн грн за недостоверную рекламу: решение Верховного суда

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Антимонопольный комитет Украины одержал победу в суде по делу о штрафе в размере 1,76 млн грн в отношении ЧАО «ВФ Украина», предоставляющего свои услуги под брендом Vodafone. Верховный суд 7 июня отклонил кассационную жалобу компании и подтвердил решение АМКУ, – говорится на официальном сайте Комитета.

Реклама, вводящая в заблуждение потребителей

Антимонопольный комитет в 2021 году признал рекламу Vodafone нарушением, поскольку в ней распространялась ложная информация о смартфонах и тарифных планах. В рекламных слоганах «Лови деньги в смартфон. Покупай акционный смартфон и получи 100 грн на бонусный счет», «Покупай смартфон – получай до 1000 грн на 4G-интернет», «Кешбэк до 1000 грн на связь ко всем смартфонам» и других использовались ложные утверждения.

Замалчивание фактов

АМКУ считает, что реклама ЧАО «ВФ Украина» вводила потребителей в заблуждение, распространяя ложные сведения о начислении скидок в виде денежных средств. В ней также умалчивалось о некоторых фактах. В частности, компания не предоставляла информацию об автоматическом отчислении бонусных средств на абонентскую плату и другие дополнительные услуги. Кроме того, абоненты не были предупреждены о необходимости подключения выбранных тарифных планов и запрете их изменения.

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Негативное влияние на потребителей

Такие действия компании могли повлиять на намерения определенного круга лиц, желающих приобрести товары и услуги ЧАО «ВФ Украина». Антимонопольный комитет признал эти действия нарушением законодательства и наложил штраф в размере 1 760 749,00 грн на ответчика.

Напомним, в конце прошлого месяца АМКУ разрешил оператору Vodafone приобрести провайдера «ФРИНЕТ».