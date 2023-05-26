АМКУ разрешил оператору Vodafone приобрести провайдера «ФРИНЕТ»

- Реклама -

25 мая 2023 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение, позволяющее ЧАО «ВФ Украина» (Vodafone Украина) приобрести долю в уставном капитале ООО «ФРИНЕТ».

Приобретение «ФРИНЕТ» компанией Vodafone позволит ей предоставлять услуги в сфере фиксированного доступа к интернету в Украине.

В сообщении АМКУ отмечается, что оба участника соглашения предоставляют доступ в интернет как физическим, так и юридическим лицам во многих населенных пунктах страны. Антимонопольный комитет установил, что доля Vodafone на соответствующих региональных рынках незначительна. Таким образом, суммарные доли указанных участников на региональных рынках услуг фиксированного доступа в интернет для физических и юридических лиц в соответствующих географических пределах не превышают 15-21%.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В ходе рассмотрения заявления было установлено, что рынки, на которых работают Vodafone и «ФРИНЕТ», являются высококонкурентными. В частности, среди их конкурентов отмечаются следующие компании: Ukrtelecom, Vega, Kyivstar, Fregat, Lanet, Triolan, HOMENET, Goodnet, PROSTO, IT-Invest, Darkwood, RedLine и другие.

«С учетом значительного количества провайдеров услуг доступа в интернет для юридических и физических лиц, а также высокой конкурентной борьбы за клиента, включая привлекательные цены, использование передовых технологий, маркетинговых активностей и т.п., потенциальные потребители имеют свободный выбор интернет-провайдера, руководствуясь не только ценой, но и качеством предоставления услуг. Кроме того, потребители услуг доступа в интернет могут перейти к другому провайдеру без значительных затрат и усилий. Следовательно, заявленная концентрация не влечет за собой монополизацию или существенное ограничение конкуренции на рынках Украины», – говорится в сообщении АМКУ.

Таким образом, Антимонопольный комитет предоставил соответствующее разрешение Vodafone на приобретение «ФРИНЕТ», учитывая конкурентную природу рынка и возможность потребителей выбирать провайдера, который лучше всего соответствует их потребностям.