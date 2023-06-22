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Vodafone реализовал возможность регистрация мобильного номера с помощью приложений MyVodafone и «Дія»

НовостиТелеком
Фото: Vodafone
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Оператор мобильной связи Vodafone осуществил интеграцию между приложениями My Vodafone и «Дія». Это позволяет клиентам оператора быстро, безопасно и удаленно зарегистрировать свой мобильный номер с помощью этих двух приложений.

В отличие от контрактных абонентов, клиенты предоплаченных тарифов часто сталкиваются с необходимостью доказывать принадлежность карты. Например, если они хотят заблокировать или восстановить потерянную/поврежденную SIM-карту, узнать PUK-код или получить подробную информацию о расходах по номеру.

Регистрация номера предоставляет дополнительный уровень защиты от мошенников, которые могут пытаться завладеть номером и получить доступ к банковским аккаунтам или профилям в социальных сетях. Кроме того, новый функционал значительно упрощает процесс идентификации. Ранее для регистрации номера клиентам приходилось обращаться в магазин лично, однако теперь все можно сделать быстро, удаленно и безопасно с помощью приложений «Дія» и My Vodafone, которые уже установлены на смартфонах большинства пользователей мобильной связи.

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Інтеграція між застосунками My Vodafone і Дія

Как зарегистрировать свой номер с помощью «Дія» и My Vodafone

Для регистрации номера необходимо:

  1. Зайти в приложение My Vodafone.
  2. Найти услугу «Регистрация номера» в разделе «Быстрый доступ».
  3. Нажать кнопку «Зарегистрировать номер».
  4. Абонент будет автоматически перенаправлен в приложение «Дія», где нужно будет предоставить копию цифрового документа (паспорт гражданина Украины в форме ID-карты или заграничный паспорт) и подтвердить регистрацию номера.

По завершению этих действий мобильный номер становится зарегистрированным и закрепляется за конкретным человеком. Это обеспечивает большую безопасность и надёжность при использовании номера. Вместе с тем Vodafone гарантирует безопасность персональных данных клиентов благодаря использованию современных методов шифрования и кодирования.

Напомним, ранее интернет-провайдер «Нашнет» интегрировал «Дію» в процесс оформления договоров.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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