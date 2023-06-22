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Индонезия переходит на цифровое ТВ: покрытие составляет около 80%

НовостиТелевидение
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Согласно данным Министерства связи и информации Индонезии, по состоянию на 1 июня 2023 года национальное покрытие эфирного цифрового телевизионного вещания составило почти 80% территории страны. Эту цифру озвучил директор отдела телерадиовещания при министерстве Гериантика Курниа, ссылаясь на данные, полученные в результате опроса, проведенного Nielsen.

«Национальное проникновение цифрового телевидения составляет около 80 процентов, при этом общий размер аудитории телевидения до отключения аналогового сигнала составлял около 59 миллионов человек, тогда как после отключения аналогового телевидения, по состоянию на 1 июня 2023 года, эта цифра составила около 56.2 миллиона», – добавил он.

Чиновник сообщил, что цифровое телевизионное вещание широко распространено на острове Ява.

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Исследование также показало, что охват цифровым телевизионным вещанием в 10 мегаполисах, включенных в опрос Nielsen, достиг отметки 95 процентов.

В настоящее время уже 591 телевизионная станция развернула инфраструктуру для мультиплексирования, позволяющую вести телевизионное вещание в цифре в 112 зонах вещания, охватывающих 341 город и районы, – отметил Курниа.

Кроме того, ещё 94 телевизионные станции в настоящее время находятся в процессе запуска цифрового вещания и отказа от аналога, – добавил он.

Чиновник обнародовал план министерства, предусматривающий полное отключение аналогового сигнала в двух региональных центрах – Макассаре на Южном Сулавеси и Медане на Северной Суматре.

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Отключение аналогового сигнала в Южном Сулавеси, которое охватывает Макассар и близлежащие районы, началось в полночь 20 июня 2023 года.

Курниа сказал, что на Северной Суматре, включающей Медан и соседние районы, отключение аналогового телевидения произойдёт в середине июля 2023 года.

В настоящее время 34 процента граждан страны, принадлежащих к низшему социально-экономическому классу, уже получили сет-топ-боксы (STB).

Ранее мы сообщали, что Южная Африка объявила новую дату отключения аналогового телевидения.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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