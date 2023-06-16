С опозданием на 13 лет: Южная Африка объявила новую дату отключения аналогового телевидения

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Министр связи ЮАР Мондли Гунгубеле сообщил, что Южная Африка окончательно отключит аналоговое телевизионное вещание 31 декабря 2024 года.

Он также рассказал о промежуточном этапе отключения, назначенном на 31 июля 2023 года, когда должны быть отключены все аналоговые передатчики, транслирующие сигнал на частотах выше 694 МГц.

Установление этих новых дат означает очередную задержку и перенос крайних сроков использования технологии, в которые страна не вложилась: бывшая министр связи ЮАР, Кхумбудзо Нтшавхене, обещала, что страна полностью откажется от аналогового телевидения до 31 марта 2023 года.

Аналогово-цифровой переход коснётся тех домохозяйств, которые не принимают телевизионный сигнал со спутника, используя вместо этого обычные эфирные антенны – установленные на крыше, или же комнатные «заячьи ушки».

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Цифровое эфирное телевидение сулит более высокое качество вещания при использовании гораздо меньшего радиочастотного спектра.

Выключение передатчиков аналогового телевидения высвободит критически важный радиочастотный ресурс, которым смогут воспользоваться операторы мобильных сетей для улучшения покрытия и пропускной способности сети в Южной Африке. Часть данного спектра уже была продана с аукциона ещё в минувшем году.

Впрочем, согласно судебному соглашению между отраслевым регулятором Icasa и некоторыми сетевыми операторами, Национальное казначейство получит свои деньги лишь тогда, когда операторы сотовой связи смогут наконец воспользоваться этим частотным ресурсом на практике.

Изначально Южная Африка планировала отключить все аналоговые телевизионные передатчики до ноября 2011 года. Однако круговорот юридических, политических и материально-технических проблем отодвинул это событие на 13 лет.