YouTube Premium получает пять новых функций

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Платформа YouTube добавляет пять новых дополнительных функций к услуге платной подписки. В компании надеются, что новые функции повысят привлекательность платной модели настолько, что это заставит пользователей платить ежемесячно за её использование.

1 Подписчики YouTube Premium теперь смогут использовать систему очереди на телефонах и планшетах. Тестирование данной функции завершилось в конце января. Эта функция доступна всем пользователям web-сайта YouTube, которые заходят туда с компьютера. Однако функциональность мобильного приложения ограничена пользователями, которые подписались на платную модель. Данная функция, как следует из её названия, позволяет подписчикам создавать очередь из видео для воспроизведения, добавлять к ней новые ролики и изменять позиции для уже имеющихся.

2 Следующая новая функция позволяет подписчикам YouTube Premium организовывать сеансы Google Meet, во время которых все пользователи – независимо от того, являются они подписчиками Premium или используют бесплатную модель, могут просматривать видео на YouTube вместе. В настоящее время такая возможность доступна через Meet Live Sharing на устройствах Android и в ближайшие недели будет активирована для пользователей FaceTime на iOS через SharePlay.

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3 Третья новая функция – это возможность продолжать просмотр видео на YouTube с того места, на котором вы остановились – даже в случае, когда вы переключались между устройствами. Теперь эта возможность доступна на Android, iOS и Web-платформе.

4 Четвёртая новая функция – Smart Downloads – автоматически добавляет рекомендованные видео непосредственно в вашу библиотеку контента, готового для просмотра в режиме офлайн. Данная функция пригодится в случае, если вы, к примеру, забудете загрузить что-либо перед полётом. Хотя непонятно, что здесь нового, поскольку эта функция уже доступна для подписчиков YouTube Premium в течение некоторого времени.

5 Наконец, «в ближайшие недели» для пользователей YouTube Premium на iOS будет добавлена версия с улучшенным битрейтом для видео с разрешением 1080p HD (это было обнаружено во время тестирования ещё в феврале). Компания обещает, что эта версия с улучшенным битрейтом «выглядит чрезвычайно яркой и чёткой, особенно для видео с большим количеством мелких деталей и движения». При этом возможность выбирать разрешение 1080p HD (но без улучшенного битрейта) останется доступной для всех.