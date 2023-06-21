В селе Буковец на Закарпатье появился гигабитный интернет

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Prosto, ведущий поставщик услуг связи, завершил модернизацию сети в населенном пункте Буковец в Хустском районе Закарпатской области. Благодаря внедрению передовой технологии PON (Passive Optical Network) абоненты теперь могут наслаждаться быстрым и стабильным интернет-соединением.

Подробности модернизации сети Prosto в Буковке

Скорость до 1 Гбит/с

После модернизации сети все абоненты Prosto могут использовать подключение к сети интернет со скоростью до 1 Гбит/с. Это открывает широкие возможности для быстрой загрузки файлов, просмотра онлайн-видео в высоком качестве и использования различных веб-сервисов без каких-либо перебоев или ограничений.

Обновленные тарифы

Провайдер также предложил обновленные тарифные планы для своих действующих абонентов:

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Тариф «Максимальный»: скорость до 1000 Мбит/с, пакет OTT-телевидения «Премиум» с 300+ телеканалами и 20000+ фильмами, а также динамический реальный IP-адрес. Стоимость – 399 грн/мес.

Тариф «Оптимальный»: скорость до 300 Мбит/с за 299 грн/мес.

Тариф «Базовый»: доступ в интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Цена – 249 грн/мес.

Обновленные тарифы Prosto предоставляют абонентам возможность выбрать оптимальную скорость и услуги, которые лучше всего соответствуют их потребностям и бюджету.

Prosto продолжает расширять свою сеть и внедрять передовые технологии для обеспечения надежного и быстрого доступа в интернет для всех своих абонентов. Модернизация сети в Буковке – лишь один из шагов в направлении развития телекоммуникационной инфраструктуры в Украине. Цель проекта – улучшить качество связи и обеспечить население современными технологиями доступа к интернету.

Технология PON

Технология PON (Passive Optical Network) – это инновационный метод передачи данных в сетях связи, использующий оптическое волокно для обеспечения высокоскоростного интернет-подключения. PON является пассивной сетью, поскольку не имеет активного оборудования, такого как ретрансляционные узлы или коммутаторы для передачи сигнала. Вместо этого она использует оптические разветвители и разделители для распределения сигнала на несколько конечных точек.

Одно из основных преимуществ технологии PON заключается в ее высокой пропускной способности. Оптическое волокно обеспечивает значительно большую пропускную способность по сравнению с традиционными медными кабелями, что позволяет передавать большие объемы данных со скоростью до нескольких гигабит в секунду. Кроме того, технология PON позволяет использовать одно оптическое волокно для обслуживания нескольких абонентов, что обеспечивает экономию ресурсов и уменьшение затрат на инфраструктуру.

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Другим преимуществом технологии PON является ее высокая надежность. Благодаря отсутствию активного оборудования для передачи данных, PON-сети имеют меньше точек отказа, что улучшает устойчивость и обеспечивает бесперебойный доступ к интернету для абонентов. Такое преимущество особенно важно для Украины, ведь энергетическая инфраструктура является одним из ключевых объектов, страдающих от российских ракетных ударов.

Технология PON представляет собой широко используемое решение для предоставления высокоскоростного интернет-подключения в различных отраслях, включая домашние сети и бизнес-центры. Она обеспечивает быстрый и стабильный доступ в интернет, способствуя развитию цифровых технологий и удовлетворению возрастающих потребностей в высокоскоростной связи.

Напомним, недавно Prosto завершил модернизацию сети в населенном пункте Келечин, Межгорского района, Закарпатской области.