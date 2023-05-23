В селе на Закарпатье появился скоростной интернет по технологии PON

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Оператор связи Prosto завершил модернизацию своей сети в населенном пункте Келечин, Межгорского района, Закарпатской области. Провайдером внедрена современная технология PON (Passive Optical Network), которая позволяет абонентам наслаждаться быстрым и стабильным интернет-соединением.

Таким образом, все абоненты, как новые, так и текущие, теперь могут пользоваться интернетом со скоростью до 1000 Мбит/с.

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Кроме того, Prosto предложил обновленные тарифы для существующих абонентов:

Тариф «Максимальный» обеспечивает скорость до 1000 Мбит/с, пакет OTT-телевидения «Премиум» (с 300+ телеканалами и 20000+ фильмами), а также динамический реальный IP-адрес. Стоимость – 399 грн/мес.

Тариф «Оптимальный» предлагает скорость до 300 Мбит/с за 299 грн/мес.

Тариф «Базовый» предоставляет доступ к интернету со скоростью до 100 Мбит/с. Цена – 249 грн/мес.

Также в сообщении оператора отмечается, что с 1 июня 2023 года текущие абоненты тарифа «Оптимальный» будут автоматически переведены на аналогичный тариф «Базовый» (с той же абонентской платой и аналогичным набором услуг). То есть, изменится только название тарифного плана.

Благодаря внедрению технологии PON провайдер Prosto теперь предоставляет абонентам в селе Келечин быстрый и качественный интернет, а также разнообразные тарифы, удовлетворяющие потребности различных пользователей. Новые возможности, которые предлагает провайдер, позволят абонентам пользоваться передовыми технологиями и высокой скоростью соединения по доступным ценам.

Ранее мы сообщали, что оператор Prosto модернизировал сеть в небольшом селе Преображенка, которое расположено в Межевском районе Днепропетровской области.