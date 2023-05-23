UARU

UARU

В селе на Закарпатье появился скоростной интернет по технологии PON

НовостиТелеком
- Реклама -

Оператор связи Prosto завершил модернизацию своей сети в населенном пункте Келечин, Межгорского района, Закарпатской области. Провайдером внедрена современная технология PON (Passive Optical Network), которая позволяет абонентам наслаждаться быстрым и стабильным интернет-соединением.

Таким образом, все абоненты, как новые, так и текущие, теперь могут пользоваться интернетом со скоростью до 1000 Мбит/с.

Prosto завершив модернізацію своєї мережі в населеному пункті Келечин

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Кроме того, Prosto предложил обновленные тарифы для существующих абонентов:

  • Тариф «Максимальный» обеспечивает скорость до 1000 Мбит/с, пакет OTT-телевидения «Премиум» (с 300+ телеканалами и 20000+ фильмами), а также динамический реальный IP-адрес. Стоимость – 399 грн/мес.
  • Тариф «Оптимальный» предлагает скорость до 300 Мбит/с за 299 грн/мес.
  • Тариф «Базовый» предоставляет доступ к интернету со скоростью до 100 Мбит/с. Цена – 249 грн/мес.

Также в сообщении оператора отмечается, что с 1 июня 2023 года текущие абоненты тарифа «Оптимальный» будут автоматически переведены на аналогичный тариф «Базовый» (с той же абонентской платой и аналогичным набором услуг). То есть, изменится только название тарифного плана.

Благодаря внедрению технологии PON провайдер Prosto теперь предоставляет абонентам в селе Келечин быстрый и качественный интернет, а также разнообразные тарифы, удовлетворяющие потребности различных пользователей. Новые возможности, которые предлагает провайдер, позволят абонентам пользоваться передовыми технологиями и высокой скоростью соединения по доступным ценам.

Ранее мы сообщали, что оператор Prosto модернизировал сеть в небольшом селе Преображенка, которое расположено в Межевском районе Днепропетровской области.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Арнольд Шварценеггер стал главным директором по экшену в Netflix 

Известный актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер назначен на должность главного директора по экшену в компании Netflix.
Новости

Кадровые новости: Иван Букреев присоединился к 1+1 media

22 мая к команде 1+1 media присоединился Иван Букреев, высококвалифицированный медиаменеджер с более чем 20-летним стажем.
Новости

Испанский провайдер сворачивает свои медные сети

Telefonica постепенно выводит из эксплуатации свои медные сети в Испании, заменяя их на оптико-волоконные подключения (FTTH).
Новости

Android TV получил 800 бесплатных телеканалов

Вкладка Live на Android TV открывает пользователям доступ к большому количеству бесплатных каналов, таких как Tubi, Plex, Pluto TV и Haystack.
Новости

Orange Slovakia отключит 3G сети до конца года

До конца 2023 года оператор Orange Slovakia планирует отключить свои 3G-сети, исходя из существенного сокращения количества их пользователей.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить