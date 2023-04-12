На Netflix состоялась премьера украинского сериала об эпохе казачества

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Украинский сериал «Казаки. Абсолютно лживая история», который вышел на телеканале ICTV в 2020 году, теперь доступен на всемирной платформе Netflix.

12 апреля украинский сериал «Казаки. Абсолютно лживая история» стал доступен подписчикам стриминговой платформы Netflix. Эта приключенческая комедия вышла на ICTV в 2020 году и сразу же стала сенсацией.

«Казаки. Абсолютно лживая история» – это комедийный экшн-сериал об эпохе казачества и приключениях простого парня Ивана на Запорожской Сечи. Фильм сняла студия IQ Production при поддержке Министерства культуры Украины. Он состоит из 12 эпизодов. Его режиссером является Александр Березань, а оператором-постановщиком – Сергей Ревуцкий.

Авторами идеи и сценаристами сериала являются Оксана Иванюк и Олег Зборовский. При создании сериала обращались к культурному прошлому, приправляли сюжет мистикой и современными шутками. В результате получился захватывающий экшн о казачьих битвах, аферах, магии и любви. Главное же, что сериал показывает новый взгляд на украинцев без навязчивой шароварщины, образа казака с оселедцем и излишнего пафоса.

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Кроме того, «Казаки. Абсолютно лживая история», стал первым сериалом в истории Украины, который показали на больших экранах кинотеатров. Его премьера получила высокие оценки зрителей и вошла в шорт-листы Promax Global и национальной кинопремии «Золота дзиґа».

Исполнительный директор ICTV и ICTV2, Анастасия Штейнгауз, рассказала, что на создание сериала было потрачено 5 лет упорной работы.

«Мы очень благодарны нашей команде и зрителям, которые верят, что наши казаки намного круче, чем герои от Marvel! Мы часто смотрим на супергероев, созданных в других странах с их собственной культурой, но в нашей истории есть свои герои – казаки: настоящие, сильные и отважные. И мы решили развивать свой собственный уникальный подход», – подытожила Анастасия Штейнгауз.

Появление украинского сериала на платформе Netflix – это еще один шаг для украинского кино на мировую арену. Вскоре украинская кинопродукция может стать не менее популярной, чем голливудские блокбастеры.