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Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson уволит 1400 сотрудников в Швеции

НовостиСобытия
Фото: TJournal
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Компания Ericsson, шведский телекоммуникационный гигант, объявила о планах сократить 1400 рабочих мест в Швеции. Этот шаг является частью глобального плана по сокращению расходов, который привел к резкому падению цен на акции компании. Позже сокращения могут затронуть не только Швецию, но и другие страны.

По словам представителей Ericsson, сокращение рабочих мест было вызвано снижением спроса на некоторых рынках, включая Северную Америку, что привело к необходимости принятия мер по сокращению расходов. Компания также объявила о планах сократить расходы на 9 млрд крон ($880 млн) до конца 2023 года.

Это решение вызвало огромный шок среди сотрудников компании, а также среди экономических экспертов, которые боятся, что это может повлиять на всю шведскую экономику в целом. Однако, компания Ericsson пока не собирается прекращать свою деятельность в Швеции. Сообщается, что руководство компании будет предоставлять помощь и поддержку сокращенным сотрудникам, в том числе помощь в поиске новых рабочих мест и переподготовке.

Сокращение рабочих мест в компании Ericsson стало еще одним примером того, как изменения в мировой экономике могут повлиять на работников и бизнес в целом. Многие эксперты призывают правительства и бизнес-сообщества принимать необходимые меры, чтобы смягчить эти изменения и помочь тем, кто попадает в непростую жизненную ситуацию.

В последний раз Ericsson производила серьезные сокращения в 2017 году, когда уволила тысячи сотрудников и сосредоточилась на исследованиях, чтобы вывести компанию из убытков.

Волна увольнений захлестнула не только стартапы и фирмы среднего размера, но и крупные технологические компании, такие как Amazon, Microsoft и Google. По данным Layoffs.fyi, в 2023 году 312 технологических компаний уволили 97 020 сотрудников.

Ранее мы сообщали, что компания Ericsson полностью покинула российский рынок.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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