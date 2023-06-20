Местоположение владельца смартфона научились определять по СМС

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Ученые из Северо-Восточного и Нью-Йоркского университетов добились значительных успехов в высокоточном определении местоположения получателя СМС-сообщений. Их исследование раскрывает новую технику, основанную на анализе задержек при доставке текстовых сообщений.

В результате экспериментов и обучения модели машинного обучения ученые пришли к выводу, что отправитель СМС может точно определить несколько возможных местоположений получателя. В отдельных случаях точность достигает впечатляющих 96%.

Однако стоит отметить, что данная методика не обеспечивает абсолютную точность, но позволяет отслеживать получателя до определенной области или района страны. В рамках проведенного исследования, ученые пытались найти местоположение абонента в Бельгии и смогли определить район с точностью до 86%.

Основой новой технологии являются так называемые «тихие» СМС. При отправке такого сообщения получатель не получает уведомления, однако отправляющая сторона имеет возможность отслеживать его местоположение. Для реализации данной методики ученые использовали специальное приложение, отправляющее подобные СМС.

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Анализ местоположения осуществляется на основе вічисления времени задержки при доставке СМС. Временной интервал определяется от момента отправки до получения служебных уведомлений о доставке сообщения со стороны оператора. Именно эти данные и анализирует система, используя машинное обучение.

Эксперимент был проведен в США, ОАЭ и семи европейских странах, охватив 10 операторов связи с сетями LTE, LTE+ и 5G NSA. При этом точность определения местоположения внутри Бельгии оказалась самой высокой, в то время как в других странах она немного снижалась. Например, в Греции точность составила 79%, в ОАЭ – 76%, а в Германии – 68%.

Результаты исследования затрагивают важные вопросы приватности и безопасности данных, а также необходимости защиты личной информации пользователей. Ученые отмечают, что их работа необходима для повышения осведомленности о потенциальных уязвимостях и защите личных данных в современном цифровом мире.

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