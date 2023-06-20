Евросоюз принял закон, запрещающий устройства с несъемными аккумуляторами

- Реклама -

Важные изменения ожидают потребителей электроники в Европе. Европарламент принял закон, требующий от производителей обеспечивать возможность легкой замены аккумуляторов в их продукции. Это решение направлено на повышение переработки батарей и сокращение негативного воздействия на окружающую среду.

Вот основные моменты нового закона

Заменяемые аккумуляторы: Производители любой техники, включающей аккумуляторы, обязаны создавать свою продукцию таким образом, чтобы пользователи и сервисные центры могли быстро менять и отправлять на переработку изношенные батареи. Это касается широкого спектра устройств, включая смартфоны, планшеты и другие потребительские гаджеты.

Повышение уровня переработки: В настоящее время в Европейском союзе перерабатывается только 47% батарей. С новыми правилами до 2030 года этот показатель должен достичь 73%, что будет способствовать более эффективному использованию ресурсов и снижению экологического воздействия.

Задняя съемная панель для смартфонов: На радость рядовым пользователям смартфоны, предлагаемые на европейском рынке, должны иметь заднюю съемную панель. Это позволит владельцам самостоятельно и без обращения в сервисные центры заменять изношенные аккумуляторы.

Альтернативные варианты для производителей: Для производителей смартфонов и планшетов предусмотрены альтернативы. Они смогут выбирать между выпуском устройств с возможностью легкой замены батареи или версий, которые соответствуют определенным требованиям к производительности и долговечности. В некоторых случаях могут быть исключения для устройств, защищенных от попадания воды.

Утверждение и вступление норм в силу: После принятия новых правил Европарламентом, текст документа должен быть официально одобрен Советом Европейского союза. Затем последует публикация в Официальном журнале ЕС, после чего правила вступят в силу. Требование оснащать потребительские устройства съемными батареями будет действовать через 3,5 года после вступления в силу новых правил.

Воздействие на мировой рынок: Радикальные изменения, связанные с новым законодательством, ожидаются не ранее, чем в 2027 году. Новые правила, вероятно, повлияют не только на продажи смартфонов в Европе, но и на мировой рынок, стимулируя производителей к созданию более экологически устойчивой техники и усилению мер по переработке использованных батарей.

Использование съемных аккумуляторов и более эффективная переработка батарей помогут защитить окружающую среду и оптимизировать использование природных ресурсов. Новый закон Евросоюза отражает стремление к более экологически ответственному подходу в области производства потребительской электроники.