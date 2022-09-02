Производителей обяжут выпускать смартфоны с «более живучими» батареями

Еврокомиссия хочет увеличить срок службы смартфонов и тем самым уменьшить их углеродный след в Европе.

В ЕС разработали законопроект, который обяжет производителей телефонов оборудовать гаджеты более живучими батареями и поставлять не менее 15 различных деталей профессиональным ремонтникам в течение пяти лет после того, как устройство впервые поступит в продажу.

Проекты предложений призваны повысить ремонтопригодность смартфонов и планшетов и уменьшить их углеродный след в Европе. Financial Times сообщает, что продление жизненного цикла смартфонов на пять лет будет примерно эквивалентно удалению с дорог 5 миллионов автомобилей.

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Если же компании не смогут поставлять батареи потребителям в течение пяти лет, им придется пройти ряд испытаний на выносливость аккумуляторов. Производители также будут вынуждены следить за тем, чтобы обновления программного обеспечения никогда не оказывали негативного влияния на срок службы батареи.

Правила не будут применяться к телефонам или планшетам с гибким основным дисплеем, «который пользователь может развернуть и свернуть частично или полностью», или к смартфонам, предназначенным для сред с высоким уровнем безопасности. В любом случае, эти новые правила должны улучшить время автономной работы и ремонтопригодность смартфонов, особенно бюджетных или недорогих устройств.

Если предложения будут приняты по всей Европе в конце этого года, на смартфонах и планшетах также будет введена новая маркировка энергоэффективности, которая будет действовать так же, как маркировка телевизоров и бытовой техники в Европе. Энергетическая маркировка будет указывать вероятное время автономной работы телефона или планшета, а также включать информацию о защите устройства от воды и пыли и даже оценивать устойчивость телефона к случайным падениям.

Ранее мы сообщали, что Евросоюз договорился о едином зарядном устройстве для всех электронных гаджетов.