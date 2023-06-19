В США более 8 миллионов домохозяйств не имеют доступа к широкополосному интернету

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Более 8.3 миллионов жилых домов и предприятий, расположенных на территории США, до сих пор не имеют доступа к услугам высокоскоростного широкополосного интернета. Об этом сообщили в Федеральной комиссии по связи (FCC).

В FCC отметили, что по итогам детального изучения карты национального покрытия сетей широкополосного доступа пересмотрели свои оценки количества жилых домов и предприятий, лишённых доступа к таким сетям, увеличив эту цифру на 330 000 мест. Американский Конгресс одобрил выделение для штатов и территорий грантов на сумму 42,45 миллиарда долларов для расширения инфраструктуры широкополосной связи в районах, где отсутствует возможность широкополосного доступа.

Указанные карты регулярно обновляются, и с момента выхода первой версии в ноябре на них уже было добавлено 1 миллион мест.

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Эти новые местности были добавлены на карту после тщательного анализа многочисленных отзывов владельцев жилых домов и предприятий, а также информации, предоставленной провайдерами услуг доступа в широкополосный интернет. Эта информация была собрана Федеральной комиссией по связи (FCC) с целью установления доступности высокоскоростного широкополосного интернета в соответствии с текущим определением FCC, где минимальная скорость загрузки составляет 25 Мбит/с.

Данные карты также показывают покрытие мобильных сетей 5G от основных операторов страны.

Это первый крупный отчёт, подготовленный FCC, в котором объясняется, каким образом создаются новые карты. При этом в FCC подтвердили своё обязательство пересматривать эти карты дважды в год, чтобы информировать общественность об обновлении данных за последние месяцы. Вероятно, до конца 2023 года можно ожидать ещё одно обновление на картах.

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