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В США более 8 миллионов домохозяйств не имеют доступа к широкополосному интернету

НовостиТелеком
Фото: LaptrinhX
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Более 8.3 миллионов жилых домов и предприятий, расположенных на территории США, до сих пор не имеют доступа к услугам высокоскоростного широкополосного интернета. Об этом сообщили в Федеральной комиссии по связи (FCC).

В FCC отметили, что по итогам детального изучения карты национального покрытия сетей широкополосного доступа пересмотрели свои оценки количества жилых домов и предприятий, лишённых доступа к таким сетям, увеличив эту цифру на 330 000 мест. Американский Конгресс одобрил выделение для штатов и территорий грантов на сумму 42,45 миллиарда долларов для расширения инфраструктуры широкополосной связи в районах, где отсутствует возможность широкополосного доступа.

Указанные карты регулярно обновляются, и с момента выхода первой версии в ноябре на них уже было добавлено 1 миллион мест.

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Эти новые местности были добавлены на карту после тщательного анализа многочисленных отзывов владельцев жилых домов и предприятий, а также информации, предоставленной провайдерами услуг доступа в широкополосный интернет. Эта информация была собрана Федеральной комиссией по связи (FCC) с целью установления доступности высокоскоростного широкополосного интернета в соответствии с текущим определением FCC, где минимальная скорость загрузки составляет 25 Мбит/с.

Данные карты также показывают покрытие мобильных сетей 5G от основных операторов страны.

Это первый крупный отчёт, подготовленный FCC, в котором объясняется, каким образом создаются новые карты. При этом в FCC подтвердили своё обязательство пересматривать эти карты дважды в год, чтобы информировать общественность об обновлении данных за последние месяцы. Вероятно, до конца 2023 года можно ожидать ещё одно обновление на картах.

Ранее мы сообщали, что американский телеком-регулятор предложил ввести прозрачную политику ценообразования на услуги провайдеров кабельного и спутникового телевидения.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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