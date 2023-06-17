UARU

UARU

Где смотреть матч Украина – Мальта в отборе к Евро-2024

НовостиСобытия
Фото: MEGOGO
- Реклама -

В понедельник, 19 июня, состоится долгожданный футбольный матч между сборными Украины и Мальты, третьей игрой в отборочном цикле на Евро-2024. Фанаты спорта и поклонники украинской сборной имеют возможность просмотреть этот поединок на медиаплатформе MEGOGO и местных каналах «Суспільного».

Онлайн-трансляция на MEGOGO

MEGOGO, известная платформа для просмотра видеоконтента, будет эксклюзивно транслировать матч Украина – Мальта на своем интерактивном канале «MEGOGO Футбол Первый» и в разделе «Спорт». Для просмотра игры необходимо подписаться на пакеты «Максимальная», «Спорт» или «Оптимальная».

Местные каналы «Суспільного Мовлення»

Также украинский общественный вещатель обеспечит трансляцию матча на своих местных телеканалах. Зрители смогут насладиться игрой на таких каналах как «Суспільне Київ», «Суспільне Запоріжжя», «Суспільне Тернопіль» и другие. Трансляция будет доступна на местных каналах «Суспільного» в сети наземного цифрового вещания T2, кабельных сетях и IPTV. Отметим, что на ОТТ-сервисах, не имеющих права на показ отборочного цикла Евро-2024, трансляция местных каналов «Суспільного» будет ограничена. Также показ матча будет ограничен на спутниковом телеканале «Суспільне Ужгород».

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Начало матча и комментаторы

Начало игры запланировано на 19:00 по киевскому времени. Во время прямой трансляции матча Украина – Мальта на MEGOGO комментаторами будут Вадим Скичко и Роман Бебех. Их профессиональные комментарии придадут игре дополнительной эмоциональной насыщенности и аналитики событиям, происходящим на поле.

Предматчевая студия на MEGOGO

Перед началом матча на MEGOGO начнется предматчевая студия в 17:30. Ее гостями станут олимпийский чемпион, легендарный футболист киевского «Динамо» и ныне тренер Александр Головко, а также экс-вратарь киевского «Арсенала», симферопольской «Таврии» и харьковского «Металлиста» Сергей Погорелый. В студии также будут присутствовать эксперты, которые поделятся своими впечатлениями и комментариями по поводу тренеров и игроков главной команды Украины. Также зрители смогут увидеть эксклюзивные включения непосредственно со стадиона в Трнаве от Марины Машкиной и Эндрю Тодоса.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

С опозданием на 13 лет: Южная Африка объявила новую дату отключения аналогового телевидения

Министр связи ЮАР Мондли Гунгубеле сообщил, что Южная Африка окончательно отключит аналоговое телевизионное вещание 31 декабря 2024 года.
Новости

В США искусственный интеллект дебютировал в качестве ди-джея на радио

В Alpha Media – материнской компании радиостанции Live 95.5 – уверяют, что настоящая Эшли Элзинга не потеряет работу и будет получать такую же зарплату.
Новости

Оператор Prosto обеспечил село в Днепровской области интернетом со скоростью 300 Мбит/с

Телекоммуникационный оператор Prosto завершил строительство современной сети на основе PON-технологии в селе Волчанское Днепропетровской области.
Новости

Vodafone TV получил большое обновление: что изменилось?

Сервис Vodafone TV доступен на планшетах, смартфонах, в веб-версии и на телевизорах с операционной системой Android TV...
Новости

70-летний львовянин пытался провезти в Украину незадекларированную технику Apple на миллион гривен

Во время осмотра автомобиля «Мерседес» сотрудники таможни обнаружили шесть подержанных ноутбуков MacBook Air и 13 ноутбуков MacBook Pro.
© Copyright 2007-2023 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить