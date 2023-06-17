Где смотреть матч Украина – Мальта в отборе к Евро-2024

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В понедельник, 19 июня, состоится долгожданный футбольный матч между сборными Украины и Мальты, третьей игрой в отборочном цикле на Евро-2024. Фанаты спорта и поклонники украинской сборной имеют возможность просмотреть этот поединок на медиаплатформе MEGOGO и местных каналах «Суспільного».

Онлайн-трансляция на MEGOGO

MEGOGO, известная платформа для просмотра видеоконтента, будет эксклюзивно транслировать матч Украина – Мальта на своем интерактивном канале «MEGOGO Футбол Первый» и в разделе «Спорт». Для просмотра игры необходимо подписаться на пакеты «Максимальная», «Спорт» или «Оптимальная».

Местные каналы «Суспільного Мовлення»

Также украинский общественный вещатель обеспечит трансляцию матча на своих местных телеканалах. Зрители смогут насладиться игрой на таких каналах как «Суспільне Київ», «Суспільне Запоріжжя», «Суспільне Тернопіль» и другие. Трансляция будет доступна на местных каналах «Суспільного» в сети наземного цифрового вещания T2, кабельных сетях и IPTV. Отметим, что на ОТТ-сервисах, не имеющих права на показ отборочного цикла Евро-2024, трансляция местных каналов «Суспільного» будет ограничена. Также показ матча будет ограничен на спутниковом телеканале «Суспільне Ужгород».

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Начало матча и комментаторы

Начало игры запланировано на 19:00 по киевскому времени. Во время прямой трансляции матча Украина – Мальта на MEGOGO комментаторами будут Вадим Скичко и Роман Бебех. Их профессиональные комментарии придадут игре дополнительной эмоциональной насыщенности и аналитики событиям, происходящим на поле.

Предматчевая студия на MEGOGO

Перед началом матча на MEGOGO начнется предматчевая студия в 17:30. Ее гостями станут олимпийский чемпион, легендарный футболист киевского «Динамо» и ныне тренер Александр Головко, а также экс-вратарь киевского «Арсенала», симферопольской «Таврии» и харьковского «Металлиста» Сергей Погорелый. В студии также будут присутствовать эксперты, которые поделятся своими впечатлениями и комментариями по поводу тренеров и игроков главной команды Украины. Также зрители смогут увидеть эксклюзивные включения непосредственно со стадиона в Трнаве от Марины Машкиной и Эндрю Тодоса.